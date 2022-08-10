«Четыре месяца — и супертеплый дом готов» 10.08.2022, 10:16

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Белорус показал, какое жилье он построил в Литве.

Белорусский архитектор Кирилл Дегилев, о доме которого мы не так давно писали, показал свои заграничные работы — три каркасника в пригороде Вильнюса. Наше внимание они привлекли по нескольким причинам: современная архитектура, необычные для нашего рынка материалы, и, главное, максимальная энергоэффективность объектов. На примере одного из домов разбираемся в особенностях европейского подхода к строительству загородного жилья, пишет realt.by.

Проект «А+»

Заботиться об энергоэффективности жилья в Литве вполне оправдано. При их стоимости на энергоресурсы отапливать улицу мегарасточительно. Кирилл с коллегой приехали в пригород Вильнюса для строительства трех домов, которые проектировались под максимальный класс энергоэффективности.

— Литовскому заказчику нужно было построить три дома на соседних участках, которые в последствии он намеревался продать, — рассказывает Кирилл. — Как раз тогда ввели жесткие нормы по строительству — все новые дома должны были соответствовать классу «А с плюсом». Соответственно, мы строили по разработанному литовским архитектором проекту с учетом этих требований.

За плечами у Кирилла уже был опыт проектирования и строительства собственного каркасного дома в садовом товариществе под Минском. Работать в Литву же поехал благодаря компании, у которой покупал двутавровые балки для своего дома.

— Для перекрытий и стропильной системы я применял двутавровые балки, — объясняет он. — Представитель фирмы, которая их производит, заметил мой дом на этапе реализации. Позже от них поступило предложение поработать на одном из объектов в Литве, куда они поставляли свою продукцию. Это было, конечно, для нас интересным предложением в плане получения опыта.

Особенности дома

В архитектурном плане дом на 145 «квадратов» имеет ряд особенностей. Во-первых, от классических коттеджей у него довольно сложная конфигурация — состоит из двух вытянутых параллельный блоков разной длины с перемычкой и внутренней террасой между ними. Это отразилось на планировке. В одном блоке находится гостиная-кухня. Во втором — две комнаты, мастер-спальня с гардеробом и собственной ванной, санузел и котельная. Перемычка является входной зоной. Спереди к дому примыкает автонавес.

Во-вторых, у каждого блока своя скатная кровля с небольшим наклоном внутрь и скрытой водосточной системы. Чердака нет, зато высокие потолки и огромные панорамные окна.

В-третьих, это комбинирование материалов на фасаде — натурального сланца и фиброцементного сайдинга. По периметру здания традиционного цоколя нет, фасад и окна начинаются практически от отмостки. И в этом моменте становится понятен подбор фасадных материалов — они не испортятся от контакта с водой, снегом.

Из чего построить теплый каркас?

К моменту приезда белорусов в пригород Вильнюса, на трех участках уже были отлиты три плитных утепленных фундамента (УШП). Внутри них уже заложены все коммуникации, в том числе трубы теплого пола.

Каркас дома собирался из двутавровых балок. Он представляют собой сборное изделие, состоящее из ОСП и двух деревянных брусков. Кирилл говорит, применение таких элементов решает сразу несколько важных задач.

— Утеплитель для стен и кровли по проекту — каменно-ватный, — объясняет он. — Чтобы выйти на нужные цифры по теплопотерям, его толщина в стенах должна быть порядка 350 мм, в крыше 400 мм. При классическом каркасе с использованием пиломатериалов техсушки, пришлось бы делать двойной каркас, наращивать толщину стен брусками под контрутепление. Однако строганный, калиброванный пиломатериал техсушки в Литве стоит дорого — тогда почти в два раза дороже, чем у нас. Двутавры тоже дорогой материал, но с ними работать проще, быстрее. Каркас из него получился всего на 10−15% дороже, чем из обычной доски (если брать пиломатериал такого же сечения 45×350 мм), но с ним получилось сэкономить на другом. Дело в том, что этот элемент позволяет строить с минимальным количеством мостиков холода, а значит, и меньшими затратами на перекрестное утепление. В общем, арифметика в пользу двутавровых балок.

Снаружи каркас обшивался специальным фасадным гипсокартоном — он выполняет роль силовой зашивки и ветрозащиты. Длительного нахождения под дождями он не переживет, но время от монтажа до фасадных работ он переносит спокойно. По словам Кирилла, у нас такой материал тоже продается, но его редко используют — чаще можно видеть плиты МДВП или мембрану.

Фасад вентилируемый. В качестве облицовки выбрали натуральный сланец и фиброцементный сайдинг — материалы долговечные, эстетически привлекательные, практичные в эксплуатации. Кирилл говорит, что больших проблем с монтажом сланца не возникло, но с фиброцементом пришлось повозиться.

— Планки сайдинга мы монтировали вертикально, с зазором 9 мм, — говорит он, — Однако производитель рекомендовал другой способ укладки — внахлест. Соответственно, не сильно заботился об идеальной геометрии. Пришлось каждую планку дорабатывать вручную.

Крыша имеет минимальный уклон, поэтому кровлю выбрали максимально простую и одновременно эффективную — мембрану ПВХ. По стоимости она получилась дешевле той же металлической. Для отвода воды с крыши был организована скрытая под фасадом водосточная система. Не видимый глазу лоток сделан из ПВХ, он герметично соединен с кровельным материалом.

Внутри стены обшиты PIR-плитой, которая служит и дополнительным утеплением, и пароизоляцией. Ее толщина 3 см, что эквивалентно 80 мм каменной ваты. С двух сторон плиты покрыты фольгой, состыковка — «шип-паз». Стыки проклеиваются специальным фольгированным скотчем. Все вместе обеспечивает высокое качество пароизоляции.

Кирилл говорит, что с этим материалом проще работать чем с традиционной мембраной и пленкой. Единственны минус — цена.

Поверх PIR-плит сделана обрешетка под гипсокартон два слоя. Двухслойности требуют европейские противопожарные нормы, плюс увеличивается жесткость поверхности стен.

Между ГКЛ и PIR-плитой получалась замкнутая вентпрослойка, в которой в дальнейшем проводятся все коммуникации — электрика и сантехника.

Дом был готов под внутреннюю чистовую отделку через 4 месяца. Если нужно больше технических подробностей, фото и видео со стройки, то советуем зайти на страничку Кирилла в Instagram.

«А с плюсом» и даже лучше

Чтобы дом подтвердил заявленный класс энергоэффективновности А+, на объекте проводится тест аэродверью на воздухопроницаемость. Если не вдаваться в технические подробности, то на А+ нужно было получить показатель не выше 0,60. Результат удивил всех — получили показатель 0,18.

— После теста специалист выдает сертификат с указанием класса энергоэффективности, — рассказывает Кирилл. — Энерготест здесь явление распространенное. С одной стороны ты получаешь сертификат, который сможешь предъявить при продаже дома. А с другой, можно выявить «косяки» строителей, не видимые глазу — халтурщиков в Литве хватает.

Дом получился еще прекрасно оснащенным в инженерном плане. В нем установлена литовская система вентиляции с рекуперацией, за отопление отвечает тепловой насос «воздух-вода», за охлаждение в летний период — кондиционеры.

Кирилл говорит, что к частным застройщикам никто не приходит проверять, что они в итоге построили, а на класс энергоэффективности смотрят при согласовании проекта. Более того, в 2020 году нормы в Литве все же смягчили — теперь требуют строит дома, А класса. И тем не менее, стоимость энергоресурсов в ЕС растет, поэтому инвестиции в энергоэффективность в любом случае оправданы.

Сколько стоят такие дома?

Стоимость дома на этапе без чистовой отделки, но с тепловым насосом и вентиляцией составила порядка 1000 евро за «квадрат». Средняя стоимость квадратного метра в новых домах в Литве при этом равнялась примерно 500−650 евро. Более высокая цена этих домов объясняется их энергоэффективностью и современной инженерной начинкой.

— Дома изначально строились на продажу и можно было построить дешевле, — объясняет Кирилл. — Заказчик же настоял именно на такой концепции, которая требовала более дорогостоящих материалов. Так совпало, что первый дом продался по себестоимости (145 тысяч евро) из-за начавшейся пандемии и застывшего рынка недвижимости. Посидев год на карантине, горожане стали активно покупать загородную недвижимость, поэтому второй и третий дома продались уже по более высокой цене.

Кирилл так же поделился своими наблюдениями, как работает рынок недвижимости в Литве в части определения стоимости.

— Риэлтер не сильно обращает внимание на то, что собой представляет дом, из каких материалов построен и как он оснащен, — рассказывает архитектор. — Он открывает программу, в которой указывается цена квадратного метра в разных районах Вильнюса и пригорода. Цена «квадрата» формируется за счет информации о стоимости уже проданных в этом районе объектов. По нашему району, хоть он и полутора километрах от города, статистики не было. Поэтому риэлтер предложил поставить цену в 150 тысяч евро. И заказчик не смог его убедить увеличить ценник. Аргументы, что это дом «А+», с современной техникой, по хорошему проекту, с дорогими материалами, его не убедили. Зато после продажи этих трех домов у других домовладельцев появился шанс продать свою недвижимость дороже. Например, была ситуация с соседским блокированным домом квартиру в нем не могли продать и за 40 тысяч евро. В итоге, когда были проданы наши каркасные дома, статистика обновилась. И этот сосед смог за свою половину выручить уже 120 тысяч евро.

От редакции. Больше ребята в Литву ехать работать не собираются — нашлось применение их знаний и навыков в Беларуси. Они получили заказ на строительство энергоэффективного дома под Минском и скоро можно будет оценить их новый каркасник.

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