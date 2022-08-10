«Жуткие цены отбили желание покупать платье» 10.08.2022, 10:31

Белорусы рассказали, сколько стоит устроить свадьбу в райцентре.

Три молодые пары, связавшие себя узами брака этим летом, рассказали Intex-press, сколько нужно денег, чтобы организовать свадьбу в нашем городе, окупается ли она и на чем можно сэкономить.

«Костюмы белорусского производства выглядят как для пенсионеров»

Арина Мазанович, бюджет свадьбы – 9000$:

– С Егором мы познакомилась в Instagram три года назад: он первый написал мне. Сначала я не хотела с ним общаться, но потом все как-то закрутилось… В итоге 8 июня мы поженились.

Свадьбу в привычном понимании я никогда не хотела: настояли родители. Но сейчас я им за это даже благодарна!

Готовиться к торжеству мы начали за полгода, в организации помогали родители. Стоимость свадьбы напрямую зависит от того, насколько масштабное мероприятие ты собираешься устроить.

Обручальные кольца и наряды стоят недешево, особенно сейчас. Если хочется кольца чуть толще обычных, будь готов отдать более 2000 рублей. Можно здорово сэкономить, если изготовить их из своего золота. Так мы и поступили: за услугу ювелирной мастерской заплатили 230 рублей.

За свадебным платьем я отправилась в Минск. Совершенно жуткие цены отбили у меня желание покупать его, решила взять платье напрокат. Это обошлось мне в 150 долларов.

Мужские костюмы белорусского производства в магазинах стоят дорого (от 600 – 700 рублей), а выглядят как для пенсионеров, поэтому этот вариант мы даже не рассматривали. Костюм Егору пошили в ателье, он обошелся в 300 рублей с небольшим: разница с ценами в магазинах – колоссальная.

Самая большая статья расходов – это, конечно, заведение, в котором будет проводиться свадьба. Наш выбор пал на столовую на выезде из города. Аренда помещения с банкетом на 50 гостей (без алкоголя и напитков) обошлась в 5000 рублей.

На фотосъемке нам удалось сэкономить, так как я обратилась к знакомому фотографу: он взял за работу 200 долларов. А вообще стоимость услуг свадебного фотографа в Барановичах может достигать 500 долларов!

А вот на ведущем решили не экономить, так как хотелось, чтобы мероприятие было запоминающимся. Его услуги обошлись нам в 400 долларов плюс 400 рублей за аппаратуру, свет, дым, акустику, фейерверки и т.п.

В итоге, вся свадьба обошлась нам в 9000$, хотя мы планировали, что сумма будет в два раза меньше. И, должна сказать, она не окупилась. Но свадебные ощущения – просто нереальные, сама свадьба прошла просто идеально и сейчас я понимаю, что это мероприятие стоило своих затрат. Да, дорого, но ведь воспоминания останутся на всю жизнь!

«Тем, кто не привык экономить, найти фотографа или ведущего не составит проблем»

Егор Степко, бюджет свадьбы – около 6000$:

– С Настей мы познакомились довольно банально: вместе прогуливали учебу. Встречались долго, около шести лет, пожениться решили в июле этого года.

Все старались организовать своими силами, но некоторые траты взяли на себя наши родители.

Свадьбу мы решили проводить в кафе недалеко от Барановичей. Наверное, здесь стоит сказать, что очень важно забронировать помещение заранее, потому что найти помещение в последний момент на интересующую дату очень непросто. За аренду помещения на 70 человек мы заплатили 6000 рублей – это с блюдами, но без напитков.

Конечно, прибегали к услугам декоратора, ведь свадьба должна быть красивой! За 200 долларов нам украсили помещение кафе и автомобили.

За обручальные кольца мы отдали 1100 рублей. Это более чем приемлемая цена, даже на данный момент. Свадебное платья жена брала напрокат, оно обошлось в 500 долларов. Костюм себе я покупал в Минске, он стоил в районе 2000 рублей.

Договариваться о ведущих и фотосъемке мы начали примерно за полгода до мероприятия, когда еще не было настолько явного скачка цен. Тем, кто не привык экономить, найти фотографа или заказать ведущего на свадьбу не составит проблем. В нашем случае найти хорошего фотографа посчастливилось через знакомых. За фото и видеоуслуги мы заплатили ему 600 долларов.

В целом мероприятие обошлось нам в 6000 долларов, оно практически окупилось. Свадьбой мы остались довольны: ведущий, развлечения – все было на высоте!

«Окупились только услуги фотографа, декоратора и ведущей»

Марина Побегайло, бюджет свадьбы — около 6500$:

– С Денисом я познакомилась у друзей на дне рождения осенью прошлого года. Начали с общения, которое переросло в свидания, а в июле этого года мы поженились.

Готовиться к свадьбе мы начали за два месяца до нее. Организацией мероприятия занимались сами, родители помогли оплатить только заведение: свадьбу гуляли в одной из столовых Барановичей.

Снять помещение вместе с праздничным меню нам обошлось в 2500 рублей. Гостей было 62 человека.

Кольца нам удалось купить довольно дешево – 800 рублей за два кольца, на момент покупки это была самая низкая цена в Барановичах. В этом плане нам повезло: в ювелирном магазине попали на акцию.

Чтобы сэкономить, свадебное платье взяла напрокат в одном из свадебных салонов города. Стоимость – 450 долларов. Там же заказала услугу декора зала столовой, она обошлась в 350 долларов.

Еще 350 долларов мы заплатили ведущей мероприятия. В эту сумму входили как проведение праздника, так и оборудование – свет, музыка, дым и т.п. Развлечения были организованы на высшем уровне, нам с мужем и гостям очень понравилось!

Свадебный фотограф также обошелся в 350 долларов. Это вместе с предсвадебной фотосессией, съемкой в день мероприятия и свадебным альбомом. Снять свадьбу на видео стоило еще 280 долларов.

Наш общий свадебный чек вышел около 6500 тысяч долларов. Окупились только услуги фотографа, декоратора и ведущей, но свадьба получилась очень яркой и эффектной. Оглядываясь назад, я бы точно не стала ничего менять!

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