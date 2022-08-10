Первые взрывы в Крыму: как это изменит ход войны 8 Николай Маломуж, «Главред»

10.08.2022, 11:35

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фото: ТАСС

Кремль ждет еще много неожиданностей.

Взрывы, прогремевшие на военном аэродроме в Новофедоровке Сакского района в оккупированном Крыму, в первую очередь, показали, что те объекты, которые Россия использовала против Украины (например, аэродромы), не являются гарантированно защищенными российским ПВО и могут быть поражены новейшими украинскими средствами с соответствующей дальностью. То есть Украина может поражать объекты, с которых происходят либо пуски ракет, либо начинает свои боевые полеты авиация врага.

Об этом Россия получила очень четкий сигнал в Крыму.

Даже если взрывы на военном объекте в Новофедоровке были вызваны не ракетным ударом с нашей стороны (этого же не подтвердили ВСУ), а это была грамотно осуществленная специальная операция по подрыву объекта и боевого снаряжения, это свидетельствует о начале активной фазы борьбы даже в тылу врага.

После тех взрывов, которые раздавались на складах боеприпасов в России и оккупированных территориях, на некоторых полигонах, события в Новофедоровке – особенно знаковы.

Данная ситуация дала понять, насколько на самом деле российская военная машина незащищена, и для нее существуют угрозы на любой территории. Поэтому, независимо от метода, которым вызвали эти взрывы, это – обесценивание конкретного военного объекта путем разгрома боевых средств, а также наше предупреждение России. Мы дали понять, что больше не будем прощать ударов по нашим территориям и будем наносить ответные удары по тем объектам, с которых бьют по нам: пусковые объекты на территории России, пусковые объекты на оккупированной территории, пусковые объекты на территории Беларуси, если оттуда будут запуски, например, Искандеров или полеты авиации. Теперь они знают: все комплексы и аэродромы, которые будут использоваться против нашего государства, получат в ответ мощные удары.

Эти первые взрывы в Крыму означают другой стратегический формат военного противостояния в дальнейшем. Это меняет парадигму не только защиты Украины, но и возможных стратегических действий, особенно на востоке страны, где мы можем начинать наступательную операцию, уничтожая инфраструктуру врага, например, мосты, пути сообщения, склады боеприпасов, штабы. Именно при таких обстоятельствах может начаться перелом в войне.

Поэтому взрывы в Новофедоровке могут стать неким символом перелома. К этому мы уже готовы и мобилизационно, и профессионально, плюс активно поступает новейшая техника и вооружение – все это создает предпосылки для успешных наступательных операций украинских войск.

То есть мы переходим к новому качественному этапу войны, имея новейшие образцы техники и вооружения. Речь идет не только о HIMARS-ах, но и о других ракетных вооружениях из Британии, Германии и нашего ВПК, которые бьют больше чем на 220 км. Теперь мы можем не только защищаться, но и на упреждение наносить удары по стратегическим объектам противника.

Кроме того, это событие имеет большое морально-психологическое значение.

Во-первых, наши союзники видят, что мы переходим к активной фазе и добиваемся определенных успехов. В результате наши партнеры будут более активно поддерживать Украину.

Конкретный результат, который мы показали – это предпосылка и стимул для поставок вооружения и техники не когда-то там в сентябре или октябре, или под конец года, а уже в ближайшие недели.

Это создаст масштабные мощности для противодействия противнику и нанесению ударов по таким объектам в других регионах.

Во-вторых, это поднимает дух самих украинцев, а главное – военнослужащих ВСУ, которые давно ждут таких операций. Войско, которое будет наступать, будет ободрено пониманием того, что большие угрозы, которые против них могли бы быть применены в процессе боевых действий, будут нейтрализованы. Разумеется, это будет стимулировать активные и эффективные действия ВСУ во время наступления.

Можем надеяться, что взрывы в Новофедоровке станут началом серии аналогичных взрывов на аэродромах, складах, полигонах, пусковых площадках баллистических ракет, а также будут способствовать наступательной операции ВСУ. Все это создаст предпосылки для нашей победы в ближайшее время.

Если же эти события в Новофедоровке окажутся эпизодическим явлением, это будет ощутимым для России, но не будет иметь решающего значения для победы.

Данный эпизод является демонстрацией того, что у нас постепенно появляются ракеты большой дальности. Причем не только иностранные, но и наши. Пусть последние не в большом количестве, но единицы такого вооружения есть, и они сопоставимы с HIMARS-ами и другими пусковыми системами. Речь идет и о наших «Нептунах», и об «Ольхе», и о других, которые бьют на расстояние более 220 км

Конечно, первые взрывы в Крыму Россия не оставит без ответа, она будет реагировать.

Во-первых, РФ отведет свои стратегические объекты на большее расстояние от линии соприкосновения с Украиной. Не только флот – это она уже в основном сделала, но и склады боеприпасов, аэродромы и тому подобное.

Во-вторых, Россия будет пытаться отомстить Украине – она будет пытаться наносить удары не только по военным, но и по гражданским объектам. К тому же, наши военные объекты у нас в основном зашифрованы и очень защищены, а вот гражданские объекты в крупных городах могут стать мишенью. Например, в Киеве или Одессе, или Харькове, или Николаеве. Такой будет месть. Россияне всегда так действовали, когда Украина поражала что-то значимое, например, крейсер «Москва» или крупные составы.

Поэтому в ближайшее время стоит остерегаться ракетных ударов и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, чтобы не было жертв среди украинского населения, потому что опасность в этом смысле будет очень велика.

Впрочем, забегая вперед, стоит отметить, что следующей мишенью в Крыму вряд ли станет Крымский мост. Пока что наши силы не готовы к такому мощному удару. Ведь Крымский мост, во-первых, очень хорошо защищен разноплановыми средствами ПВО РФ. Во-вторых, понадобятся очень сильные удары, потому что тактические ракеты не смогут его так просто разбомбить – нужны очень мощные боезаряды. В-третьих, просто удар по мосту может не иметь особого эффекта – такое мероприятие должно осуществлять в комплексе, в частности, если будет проводиться наступательная операция, например, из Херсона на Крымский полуостров, в этот момент возможно нанесение ударов различными средствами по Крымскому мосту. Это разрушит коммуникацию Крыма с территорией РФ и остановит перемещение на полуостров военной техники. К тому же, это повлечет панику, потому что россияне будут окружены с нашей стороны из Херсонской области, а также будет перекрыт мост – такая паника будет побуждать либо к сдаче, либо к бегству, лишь бы только спастись. В таком случае удар по Крымскому мосту будет иметь очень мощный стратегический эффект, и военный, и психологический.

Россия надеялась, что мы не посмеем наносить удары по территориям, которые она считает своими, например, по Крыму. Она не очень хорошо владеет информацией о наших возможностях в плане высокоточного и дальнобойного оружия (ракетного и артиллерийского). Поэтому в данной ситуации для россиян это было неожиданно.

Более того, у России нет достаточной оперативной информации. Поэтому она часто бьет по объектам гражданской инфраструктуры, где раньше находились военные заводы. Это свидетельствует о том, что в РФ даже разведка не проводится, а объекты определяются по старым картам.

Поэтому взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке были неожиданными для России, и я думаю, что РФ еще ждет много неожиданностей. Ведь мы хорошо маневрируем, скрываем информацию и дезинформируем противника.

Николай Маломуж, «Главред»

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