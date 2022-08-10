Ученые назвали признак того, что ваша собака — гений 7 10.08.2022, 16:36

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Как понять, что четвероногий друг обладает незаурядными способностями?

Чтобы выяснить, какие черты влияют на развитый интеллект собак, ученые опросили владельцев 165 собак породы бордер-колли, пишет nbcnews.com.

Эту пастушью породу выбрали не случайно — более ранние эксперименты показали, что именно эти друзья овчаров и охотников демонстрируют лучшие навыки при запоминании новых слов. Кроме того, бордер-колли — самые умные собаки в мире по шкале профессора психологии Университета Британской Колумбии в Ванкувере Стенли Корена.

В ходе исследования хозяев собак попросили оценить характер питомцев по пяти признакам:

пугливость;

агрессивность;

отзывчивость и активность, включая игривость;

участливость;

компанейские качества.

Для оценки игривости владельцев просили охарактеризовать собак еще по трем параметрам:

как быстро собаке становится скучно во время игры;

любит ли она игрушки;

умеет ли она приносить мячи, игрушки и палки.

Проанализировав ответы, исследователи выяснили: наиболее одаренные собаки, как правило, самые игривые. И именно бордер-колли, которые приучены реагировать на сигналы человека, проявляют большую склонность к изучению слов, чем другие породы.

Но если ваш щенок с трудом усваивает новые команды, это еще не означает, что он безнадежен. Собачий интеллект — это нечто большее, чем запоминание слов. Некоторые псовые могут проявлять смекалку иначе. Например, волки очень умны, хотя обычно «глухи» к словам человека.

Однако при выборе щенка исследователи рекомендуют присмотреться к такому качеству, как игривость.

«Игривые собаки могут с большей вероятностью взаимодействовать с человеком, легче усваивать слова и быть более умными», — резюмирует доктор Николас Додман из Университета Тафтса.

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