МВД Украины: Опасность участия Беларуси в войне минимальная, но есть два аспекта 4 10.08.2022, 19:35

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Россияне продолжают обстреливать украинские позиции с территории Беларуси.

Советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов заявил, что угроза участия Беларуси в войне против Украины минимальная, но опасность для северных регионов страны сохраняется, передает «Новое время».

«Я бы сказал, что опасность вхождения (Беларуси — ред.) минимальная. Но есть два других аспекта, о которых мы также не должны забывать», — сказал он в эфире телемарафона.

Смирнов уточнил, что оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции с территории Беларуси и под артиллерийский огонь периодически попадает Сумская и Черниговская области.

Он добавил, что Беларусь может предоставлять добровольцев для войны на стороне РФ.

«По большому счету, формально это будут добровольцы, которые будут под командованием генштаба РФ, но де-факто мы понимаем, что это будут белорусы», — сказал он.

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