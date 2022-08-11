На военном аэродроме «Зябровка» под Гомелем раздаются взрывы 11.08.2022, 7:34

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По российским самолетам в Беларуси нанесен удар?

В районе аэродрома «Зябровка» под белорусским Гомелем, который сейчас находится под контролем россиян, слышны взрывы и видны вспышки.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на группу мониторинга военной активности РФ в Беларуси «Беларускі Гаюн».

«Поступает информация, что в районе аэродрома «Зябровка» слышны взрывы и видны вспышки. По предварительной информации, за последние 10 минут было видно минимум 4 вспышки», — говорится в сообщении.

Вскоре информацию о вспышках подтвердили «сразу несколько источников». По разным данным, начиная с 00:30 было не меньше 8-и вспышек.

Белорусский телеграмм-канал «Флагшток» также пишет о взрывах, которые были слышны в Гомельском районе и южных микрорайонах Гомеля.

«С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, чувствовалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале августа в гомельский аэропорт «Зябровка» прилетело как минимум 4 военно-транспортных самолета ВКС РФ. Тогда была зафиксирована перевозку ракет для пусковых комплексов С300/С400.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что 7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь отдала аэродром «Зябровка» под контроль РФ.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме «Саки» в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.

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