Серьезная проблема для армии Путина 1 Том Купер

11.08.2022, 10:20

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Том Купер

На «воздушном фронте» в Украине произошли важные перемены.

Наверху в отношениях между Киевом и Москвой по сути вообще ничего не изменилось. Дурак в Кремле по-прежнему настаивает на капитуляции Украины, никак не меньше. На самом деле, все чаще ходят слухи о подготовке «референдумов» в Херсоне и оккупированных частях Запорожья и Донбасса — для присоединения этих территорий к Российской Федерации. Украинцы не видят причин, почему они должны капитулировать, и Зеленский неоднократно подчеркивал, что в случае любых референдумов никаких переговоров больше не будет.

В отношениях между Украиной и Западом мало что изменилось. То есть, конечно, Вашингтон только что санкционировал очередную передачу вооружений и техники на сумму $1 млрд, но на самом деле: и США, и остальные члены НАТО по-прежнему в первую очередь «думают о том, чтобы подумать» предоставить вооружение Украине. Извините, дорогие украинцы: вы должны подождать, потому что это вполне соответствует — «традиционному» способу ведения войн Западом: сражаться ради выгоды. А не бороться, чтобы победить в войне.

А это значит: НАТО занято обдумыванием реакции Путина, но, прежде всего, перевооружается, размещая заказы на новые системы вооружений на сотни миллиардов «налево и направо» — потому что это обеспечивает прибыль их собственной олигархии (которая, разумеется, никогда не называют «заурядным» образом, а именуют «частными и корпоративными интересами» и обычно продают публике как «высшие национальные интересы»). Соответственно, тысячи старых танков и артиллерийских орудий остаются на складах, и вы, украинцы, радуйтесь — и не забывайте благодарить при каждом удобном случае — за несколько десятков полученных.

По крайней мере, договоренность по поводу экспорта украинской пшеницы работает: насколько мне известно, последние 10 дней в Одессе загрузили свой груз семь-восемь судов, и ещё как минимум два — в Черноморске. Первый уже приближался к Ливану пару дней назад; от трех до семи других проходили российские «проверки» в Стамбуле или собирались их проходить. Судя по всему, чаще всего суда идут из украинских портов в Стамбул в составе караванов из 2−3 судов. Украина планирует экспортировать около 3 млн тонн пшеницы в месяц до конца этого года: это уже привело к значительному падению цен на пшеницу. Любопытно, что ни один из кораблей не идет в страны, где ожидался самый страшный голод и самые большие связанные с этим проблемы — такие, как, скажем, Эфиопия, Сомали…

Воздух

Между тем несомненно, что русские «всухую» исчерпали свои запасы баллистических и крылатых ракет. То есть: у них их было гораздо меньше, чем утверждали Keystone copes в Москве (так автор называет Министерство обороны России — ред.), и они истратили почти все. Это еще одна иллюстрация того, каким стратегическим просчетом является эта война — для дурака в Кремле в первую очередь.

Чистый итог: россияне вынуждены использовать все, что удается собрать на их фабриках. Это примерно 4−8 Х-101 и примерно 4−8 крылатых ракет 3М54 «Калибр» — в месяц (и примерно такое же количество баллистическим ракетам типа «Искандер-М»). Причины заключаются не только в их цене или мощности заводов: оказалось, что все подобное оружие очень сильно зависит от западной электроники для надлежащего функционирования; детали становится все труднее достать, а китайские компании неохотно поставляют их из-за страха перед западными санкциями.

Даже когда русские развертывают баллистические и крылатые ракеты, украинская ПВО достаточно хорошо организована и оснащена. Пример: 8 августа все четыре «Калибра», выпущенные Черноморским флотом, были сбиты при прохождении района Одессы (один перехватчиком ВВС Украины, три — наземной ПВО). Перед этим последний удар «Калибром» был нанесен 24 июля (4 ракеты, 3 из них сбиты) и 23 июля (4 ракеты, 2 сбиты; еще две попали в Одесский порт 23 июля).

Судя по всему, ВКС израсходовали и те Х-22М, которые были в рабочем состоянии: я не слышал об их ударах уже около месяца. Х-59М по-прежнему являются проблемой, потому что они меньше по размеру и часто используются против целей ближе к линии фронта, что оставляет украинцам меньше времени для реагирования.

Неудивительно, что ВКС вернулись к одному из своих демонстрационных вооружений: Х-47 «Кинжал». Одна из таких ракет была направлена 7 августа для нанесения удара по военному объекту в Винницкой области. Эта ракета пикирует на цель со скоростью около 12 000 км/ч, и у украинцев, как и у россиян, а также и всего Запада, нет средств защиты от такого гиперзвукового оружия. Однако, как уже подсказано в названии «демонстрационное оружие»: «Кинжал» не находится в производстве, не является на самом деле «действующим» оружием как таковым. Весь «проект» состоит из нескольких баллистических ракет ОТР-21 «Точка», модифицированных для развертывания на МиГ-31М — в первую очередь в пропагандистских целях. Вот почему известно, что только две из них участвовали в боевых действиях с 24 февраля.

Конечно, учитывая, как мало у них оружия, позволяющего нанести более глубокий удар по Украине, почти наверняка россияне сделают все, что в их силах, чтобы подготовить еще несколько таких атак.

При этом масса авиаударов ВКС по-прежнему ограничивается двумя видами операций.

Первый — это атака по старому доброму принципу «пли и молись» с Су-25 — как никогда неэффективная. Время от времени разные эксперты, даже несколько находящихся в теме профессионалов, пытаются утверждать противоположное в социальных сетях. Например, несколько дней назад, кто-то из таких специалистов объяснил, что точность «пли и молись» «аналогична точности БМ-21». Конечно, «все зависит от типа используемой боеголовки». А что, навигация не важна, мистер Красная Звезда? Ну, если так, то довольно удивительно, что русским удалось захватить даже два квадратных метра Украины. Извините, летающие красные звезды: пока не доказано обратное, я предпочту оставаться при своем мнении и заключаю, что это полезно только для одной цели — спасти ваши зады от того, чтоб они не стали еще одним образцом груза-200.

Другой тип авиаударов ВКС — SEAD (ППОП). SEAD (ППОП) расшифровывается как «подавление противовоздушной обороны противника» — и я не очень удивлюсь, если большинство из вас ничего не слышали о том, что русские в прошлом месяце проводили масштабную операцию SEAD против украинской ПВО на востоке. В таких операциях ВКС задействовали крупные соединения — более 20 самолетов, включая летающие командные пункты Ил-20М, СРДЛО А-50 (по-русски «ДРЛО»), самолеты радиотехнической разведки Су-24МР, Су-34, оснащенные САП-14, и другие контейнеры РЭБ, Су-35, вооруженные Х-58, и Су-34, вооруженные Х-59М. День за днем. Насколько я могу судить, все усилия закончились большим провалом: почти никуда они не попали, а украинская ПВО вдоль линии фронта осталась совершенно неповрежденной. Не то чтобы ее было «достаточно» или они «сбивали бы все, что попадается им на пути», но у ВКС до сих пор нет абсолютно никакой свободы действий над линией фронта. Это портит все усилия России в Украине. Причём, очень сильно.

Тем более, тем временем именно российская наземная ПВО находится под сильным давлением. Достаточно часто: у неё серьезные проблемы. В середине и конце июля мы видели, как русские пытались защитить свои передовые штабы и склады с помощью комбинации таких систем, как С-300, С-350, С-400, ЗРК «Бук», «Тор» и «Панцирь».

Оказалось, что Wunderwaffen S-300 и S-400 были в значительной степени бесполезны, потому что украинцы регулярно подавляли их. Каждый дивизион С-300 (или ЗРК на военном жаргоне) имеет только одну РЛС управления огнем/подсветкой 30Н6Е и может одновременно поражать только 6 целей.

Всякий раз, когда украинцы объединяли, скажем, 6 ракет M32A1 из одной из своих пусковых установок M142 HIMARS с 1−2−3 (или более) другими ракетами, у них возникала проблема с противодействием всем целям, встречающимся на их пути. С-400 чуть лучше, но страдает из-за очень ограниченных запасов ракет 9М96ДМ с активным радиолокационным самонаведением.

Действительно, большинство зенитно-ракетных комплексов С-400, дислоцированных в Украине, оснащены только полуактивными радиолокационными головками самонаведения 48Н6ДМ. Использование их при столкновении со многими целями одновременно замедляет время реакции и, таким образом, сокращает эффективную дальность поражения. Т. е. в зависимости от типа ракеты, которой они оснащены — С-300 и С-400 имеют заявленную дальность 70, 125, 300 или даже 400 км — в реальности же они редко могут обнаруживать приближающиеся цели с расстояния дальше 30 км, и редко атакуют, пока дальность не упадет до 20 км. Действительно, перехваты обычно происходят на дальностях 12−15 км. Это оставляет системе крайне мало времени для продолжения перехвата дополнительных ракет…

Вот почему С-350 приобретает все большее значение: в первую очередь он оснащен ракетами 9М317МА с активным радиолокационным самонаведением. Это дает системе несколько дополнительных секунд времени для перехвата, а в такой войне каждая секунда на счету. Однако на вооружении у России С-350 слишком мало… наверное, потому, что путинская акционерная система прикарманила слишком много средств, предназначенных для их дальнейшего развития и приобретения.

Другой системой, которая работает лучше, чем ожидалось, должен быть «Бук М3»: ЗРК, эксплуатирующие его, обычно состоят из шести огневых единиц и могут одновременно отслеживать и поражать 36 целей: это крайне необходимо… говорят, что 25 июля одна из них встретилась с 28 ракетами (русские утверждают, что это были М31А1) — одновременно. По иронии судьбы, никто не может сказать, сколько из этих ракет было в итоге сбито…

Заметьте: так было еще до того, как около недели назад украинцы ввели в строй AGM-88 HARM (HARM означает High-speed Anti-Radar Missile) американского производства. Говорят, что за один день они вывели из строя три РЛС 30Н6Е (т.е. вывели из строя три ЗРК С-300) и один «Панцирь» — видимо, все в районе Херсона.

Теоретически уклонение от противорадиолокационной ракеты может показаться «простым делом»: в конце концов, они наводятся на излучение радара, на который они нацелены. Таким образом, еще в конце 1960-х и на протяжении 1970-х это было «просто»: когда тебя атакуют противорадиолокационные ракеты, выключи свой радар, поверни антенну в противоположную сторону, и ракета промахнется. На практике и в начале 21 века это уже не работает. Последние модели AGM-88C и AGM-88D также имеют GPS-приемник и — в случае отключения радара противника — могут запоминать его положение или наносить удары по заранее определенным координатам.

На данный момент неясно, как украинцы развертывают свои AGM-88: со своего единственного МиГ-29МУ2 (насколько мне известно, единственный самолет в ВВС Украины, оснащенный шиной данных MIL-STD-553, необходимой для совместимости с оружием западного производства) — возможно, тоже с помощью контейнера AN/ASQ-213A HTS или в каком-то подварианте наземного базирования (предложенном Lockheed-Martin много лет назад). Последнее потребует установки ускорителя для запуска ракеты и разгона ее до определённой скорости, чтобы она имела значительную дальность полета.

Так или иначе, нельзя отрицать, что появление столь эффективной противорадиолокационной ракеты в украинском арсенале действительно является «серьезной проблемой» для россиян, ведь они впервые сталкиваются с таким оружием в бою, и практически не имеют представления, как с нею справляться (потому что они систематически игнорировали весь связанный с этим опыт военных действий за последние 20 лет), и теперь им нужно найти решение, как защитить свои радары от HARMов.

Сделать это непросто, ведь им приходится включать их для того, чтобы сбить приближающиеся снаряды HIMARS.

Том Купер, medium.com

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