Пять взрывов в Зябровке: стекла повылетали в километре от авиабазы под Гомелем 16 11.08.2022, 13:13

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Белорусским властям не удается скрыть масштабы разрушений.

В совковой армии была забавная практика, когда после очередного ЧП с личным составом, под раздачу попадал командир батальона, полка и даже дивизии. Уже что там с ними происходило дальше – никто не отслеживал, но то, что их снимали с должностей, не заметить было невозможно. Причем, ЧП не обязательно было таким, что кто-то расстрелял сослуживцев или смылся с оружием из части и пострелял гражданских, бывали и менее шумные случаи, пишет украинский блогер Аnti-colorados.

Например, несколько человек загнали в какую-то цистерну, чтобы ее почистить и они там задохнулись. То есть, к природным случаям какого-то дикого выброса тупой фантазии прибавлялись и вполне спланированные варианты – бестолково организованные или бестолковые по сути мероприятия, наподобие чистки цистерны.

В общем, нынешняя армия агрессора по ее повадкам осталась все той же совковой, только переодетой в новую форму и изрядно бурятизированной. Но все остальное выглядит очень знакомо и традиционно. Например, за какую-то бестолковость там до сих пор снимают командующих фронтов или направлений. Сколько их уже поменялось у них за эти месяцы войны?

Однако прямо сейчас мы наблюдаем странную картину, которая не укладывается в общий пейзаж. После погрома в Новофедоровке не слышно ни громких отставок, ни чего-то подобного. А ведь если верить официальным сообщениям российских СМИ, там случилось ЧП именно по халатности личного состава и нарушения техники безопасности во время обращения с боеприпасами. Одно дело, когда признается, что удар нанес противник и начальник базы действительно ничего не мог сделать, и совсем другое, когда все эти яркие события, из-за которых отдыхающие ломятся на крымский мост, как объевшиеся конопли сайгаки. Согласно базовому принципу, там уже должны отстранить всех по команде и даже назначит виновных. Но ничего такого не происходит.

И вот сегодня утром идет ряд сообщений из разных источников о том, что нечто подобное произошло на авиабазе Зябровка, под Гомелем, в Беларуси. Эта база полностью передана в ведение оркам и там стоят не только самолеты, но ПВО и дивизион Искандеров. Оттуда все последние недели ведется обстрел северной и западной части Украины. Туда же регулярно, силами военно-транспортной авиации агрессора, подвозятся ракеты, не то к ПВО, не то – к тактическим ракетным комплексам. Скорее – второе, поскольку налетов на базу не было и расхода зенитных ракет там вроде быть не должно, и потому пополнять их запас – нет смысла. Хотя СМИ пишут именно о ПВО.

И вот сразу после полуночи очевидцы увидели не менее пяти вспышек в районе аэродрома и как водится, за этим пошли взрывы. Поскольку сам объект стоит обособленно и местным жителям особо нечего снимать на видео, вся информация идет «со слов». В общем, когда этот текст только начал набираться, мы планировали дать пророчества о причинах вспышек – нарушение техники безопасности, а в качестве последствий – жертв и разрушений нет а техника – не пострадала. Но вот только что пошли сообщения о том, что там вспыхнула одна единица техники (сама собой), но ее быстро потушили, пострадавших нет и вся техника уцелела. А пять вспышек – выдумки местного мужичья. Из всего этого можно сделать вывод о том, что и здесь никто из командования не будет отстранен, а всему виной – нарушение правил техники безопасности. Ну а глобально, Новофедоровке просто не повезло. Случись все в темное время суток, когда не было бы видно огромного столба черного дыма и публика не кинулась бы в панику, то даже о пожаре никто не объявил бы. А то, что повылетали стекла в километре от базы, пояснили бы взрывом бытового газа или на худой конец – взрывом бензоколонки.

В общем, как там было в старой песне: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!» С другой стороны, радует факт нарушения техники безопасности на территории Беларуси. Давно пора!

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