РФ и Беларусь проведут новые учения: есть ли угроза нового вторжения в Украину 11.08.2022, 15:58

Зафиксированы новые средства ПВО на Волынском и Полесском направлениях.

Минск анонсирует в середине августа очередные совместные учения с РФ. Речь идет об учениях ВВС с боевой стрельбой.

Эксперты в эфире прооекта FreeДом рассказали о том, как готовятся военные, какими могут быть последствия этих учений и к чему готовиться украинской стороне.

Учения будут проходить в два этапа. Первый начинается 9 августа и до 11 на территории Беларуси. А с 22 по 25 августа в пределах территории и воздушного пространства полигона «Ашулук» Астраханской области и на территории 185 центра боевой подготовки ВКС РФ.

«Беларусь фактически потеряла свою правосубъектность и является оккупированной Россией территорией», - говорит военный эксперт Михаил Притула.

Участие в учениях примут личный состав, военная и спецтехника от авиационных частей, войска ПВО и радиотехнических войск, а также боевые формирования военной академии Беларуси.

В связи с этими учениями Воздушные силы ВСУ зафиксировали новые средства противовоздушной обороны на Волынском и Полесском направлениях. К тому же, по информации беларуских СМИ, в Гомель вновь прилетел Ил-76 ВКС РФ. Он мог привезти ракеты для ЗРК С-300 и С-400.

Российская Федерация регулярно использует комплексы С-300 и С-400 для того, чтобы наносить удары по наземным целям. Они совершенно неточны и используются для террора населения. Поэтому существует угроза для украинских городов на Севере.

Что касается нового наступления со стороны Беларуси, то некоторые военные эксперты отмечают, что этот риск минимален на сегодня, судя по размещению батальонно-тактических групп вблизи границы.

В этих военных учениях ничего нового нет, методы, как и цели, аналогичны с предыдущими, но теперь на пути коалиции Беларусь-Россия все больше дополнительных факторов, которые отягощают процесс повторного вторжения.

Во-первых, это логистика. Во-вторых, на Беларусь давят санкции не в меньшей мере, чем на соседку Россию. В-третьих, президентское кресло под Лукашенко пошатывается именно из-за причастности к российской войне против Украины.

«Угроза повторного вторжения или же ракетного обстрела Украины со стороны Беларуси сохраняется до полного окончания войны», - подытожили в сюжете.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой.

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