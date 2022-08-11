Генштаб ВСУ: РФ продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины

Генштаб ВСУ: РФ продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины31
- 11.08.2022, 20:19
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До 13 тысяч лукашистов согласились воевать против Украины.
Вероятно, до 13 тысяч бывших и нынешних представителей подразделений сил специальных операций и ОМОНа Беларуси согласились участвовать в боевых действиях против Украины.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.
«Россия продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военнослужащих подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины», – рассказал он.
По словам Громова, белорусов, прежде всего, мотивирует финансовое вознаграждение, которое они смогут получить за участие в полномасштабном вторжении в наше государство. Он объяснил, что граждане республики не верят в так называемую «денацификацию» и «защиту прав русскоязычных».
Громов также отметил, что в настоящее время Беларусь удерживает шесть батальонов у границы с Украиной. Военные республики выполняют задачи в приграничных районах.