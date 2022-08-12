Школьники с желтыми бирками 13 Ирина Халип

12.08.2022, 11:03

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Ирина Халип

Скоро в белорусских школах не останется ни учителей, ни учеников.

Сограждане, а вы уже купили детям новую школьную форму с отличительным элементом, как министерство требует? А желтую бирку к рукаву пришили? Еще не пришили? Зря. Все к тому идет, так что лучше это сделать сегодня, а то завтра в магазинах все разберут, и придется бегать по городу в поисках хоть самой завалящей бирки. Иначе кровиночку в школу не пустят, а родителей, наоборот, вызовут и отругают как следует. Намекнут на скверный аттестат, отсутствие карьерных перспектив и «будет всю жизнь метлой махать с таким родительским подходом».

1 сентября для родителей школьников – это всегда ночной кошмар, пустой кошелек и стакан валокордина, чтобы выдержать. Еще не было ни одного года, который обошелся бы без сюрпризов от государства. То время начала уроков меняют, потому что так Лукашенко решил, то профильные классы закрывают, то гимназии переводят на территориальный принцип набора учеников, то военруков завучами делают, то православные факультативы и обязательные политинформации вводят. Меняют программы, как перчатки, исключают из списка литературы потенциально вредоносные для патриотического воспитания книги, сокращают количество часов иностранного языка. И каждый раз родители школьников с ужасом ждут 1 сентября, не зная, к чему готовиться их детям.

В этом учебном году детей ждет немало новенького. В начале и в конце каждой четверти они будут петь гимн и поднимать флаг. Правда, министр образования, с восторгом рассказывая об этом грядущем чуде прогресса, не уточнил, какой именно флаг и куда поднимать. Не припомню флагштоки перед белорусскими школами. Может быть, их сейчас трудовики с физруками под руководством завучей-военруков спешно монтируют, чтобы к началу года члены БРСМ торжественно провели церемонию поднятия флага? Да, наверное, так и есть. Соберутся во дворе дети в школьной форме с отличительными элементами, споют гимн, смахнут непрошеную слезу в патетический момент поднятия флага и пойдут в классы изучать закон «О геноциде белорусского народа» - с 1 сентября это обязательная часть учебной программы. А вечером придут из школы и начнут рассказывать, как день прошел. И родители снова полезут за валокордином - если, конечно, все еще будут дома после утренних рейдов ГУБОПиКа. И если у них еще останутся деньги на валокордин после покупки школьной формы с отличительными элементами.

А ведь это еще только начало – отличительные элементы. Со следующего года будет полноценная школьная форма со всеми составляющими. Многие школы уже вывесили на своих сайтах картинки и требования на будущее: вот так должны выглядеть наши ученики. К примеру, мальчикам необходимы брюки, рубашка, жилет, пиджак, галстук. Против брюк ничего не имею, конечно, но четыре предмета – рубашка, жилет, пиджак, галстук – легко заменяются одной байкой или джемпером. Зачем мальчику с утра напяливать на себя кучу бессмысленных вещей, кроме как ради удовлетворения эстетических потребностей чиновников, я не знаю. Впрочем, догадываюсь. Парочка перемен с мячом на школьном дворе, пара часов на стадионе с друзьями после уроков – и весь этот гардероб ансамбль придет в полную негодность. А значит, родителям придется раскошелиться на новый. Потом еще. И еще. И на запасной, если этот, после футбола с одноклассниками, паче чаяния потребует только стирки, а не мусорного ведра. Так родители школьников дружными рядами побегут спасать отечественную легкую промышленность. Кстати, каталог школьной формы на сайте «Беллегпрома» я внимательно изучила. Почему-то сразу вспомнился «Мальчик Мотл» Шолом-Алейхема: «Штаны сделаны — я и сам не знаю из какого материала: поставишь их — они стоят, а ходишь — они шумят. Удивительные штаны!» Раньше с этими стоящими штанами боролись просто – поездками за покупками в Хмельницкий, в Белосток, в Вильнюс. Теперь штаны пошли в атаку вместе с министерством образования.

С такой образовательной концепцией министерство с легкостью добьется того, что к следующему 1 сентября в школы уже никто не придет. Улетят дети вместе с родителями туда, где норма – ходить в школу в джинсах и футболках, где никто не поет гимны по утрам, где нет военруков и где родителей не увозят на несколько лет из дома за воскресную прогулку двухлетней давности. И вот тогда для чиновников наступит благодать: в пустых классах учителя будут спокойно писать отчеты и заполнять формуляры, а администрация школ – рапортовать в управления образования об идеальном состоянии документооборота. Впрочем, учителей при таких вводных к следующему году в Беларуси тоже не останется. Образование в лукашенковской Беларуси – штука совершенно лишняя. Для службы в ОМОНе она уж точно не нужна.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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