«Из-за мотоциклистов на сон остается два часа» 3 12.08.2022, 11:47

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Минчане − о соседстве с магазинами, хостелами и шаурмой.

В большом городе мы все вынуждены соседствовать друг с другом. Но что если в соседях у твоего дома (или даже конкретно у твоей квартиры) оказался магазин, хостел, популярная шаурмичная или вообще — железнодорожный вокзал? Realt.by спросил у читателей, с каким неприятным соседством им приходилось сталкиваться.

«Кажется, что они не умеют пользоваться лестницей и постоянно с нее падают»

Маша живет в Советском районе в доме с двухэтажными квартирами на последних этажах. Не так давно в одной из таких квартир, прямо над ней, открылся «хостел».

− Мы живем под двухуровневой квартирой. Долгое время квартира принадлежала одному минскому заводу и была служебной. Большую часть года она пустовала, и только изредка там появлялись какие-то командировочные или специалисты, у которых не было своего жилья. К тишине над головой мы давно привыкли и считали ее обычным делом. Беспокоил разве что балкон — в этой квартире (к слову, единственной на весь дом) он не застеклен, и поэтому после каждого большого дождя все выливалось к нам, образовывая лужи и плесень. В этом году в квартире неожиданно начался ремонт, а затем туда стали заносить большое количество матрасов. Оказалось, что завод продал квартиру известному предприятию быстрого питания, и теперь там открылось что-то типа хостела для сотрудников. Первое время после заселения, конечно, было очень шумно. В той квартире есть лестница, ведущая на второй уровень, и нам казалось, что постояльцы не умеют ею пользоваться и все время с нее падают. Были такие звуки, будто они кубарем с нее скатываются. Кто-то из соседей даже вызывал милицию на шум. После того случая, к слову, стало потише.

А головная боль Алины, которая живет на бульваре Шевченко, это − продовольственный магазин на первом этаже пятиэтажки:

− Каждое утро все жильцы нашего дома просыпаются от адовых звуков и грохота. Чтобы вы понимали — звук стоит такой, будто там сразу 10 шаров для боулинга бросают, и все они дружно падают и катятся. Таким образом в магазине, видимо, происходит прием товаров. До спокойного сна жителей окрестных домов никому, естественно, нет никакого дела.

«Наш двор стал бесплатной парковкой для всех, кто приезжает на вокзал»

Юлию беспокоит ужасная ситуация с парковкой во дворе напротив ТЦ «Галилео» − это квартал улиц Ульяновской, Бобруйской и Свердлова:

− Дело в том, что наш двор стал бесплатной парковкой для всех приезжающих на ж/д или автовокзал, а также в торговый центр «Галилео». Признаться, у всех жителей уже накипело. Тут и так постоянно парковались все подряд, а сейчас проблема еще и усугубилась тем, что все соседние дворы закрыли шлагбаумами, а этот двор − единственный в округе остался открытым. Я понимаю, что парковка около вокзалов платная, но и поймите жильцов — как жить, когда во двор постоянно заезжают и выезжают чужие автомобили. Потоком. Сейчас мы стучимся во все инстанции, о нашем дворе уже снимали сюжет для телевидения, возможно, проблему все же удастся решить.

«Из-за мотоциклистов на сон остается два часа»

Александр живет на улице Кульман − напротив Комаровского рынка и знаменитых на весь город «шаурмичных»:

− Вечером под окнами − куча мотоциклов, и каждый водитель считает своим долгом пореветь мотором и на максимум выкрутить музыку (особенно на таких больших мотоциклах, которые светятся как новогодняя елка).

Мотоциклисты разъезжаются к 4 утра, а уже с 6 начинается суматоха продавцов с рынка, которые на тележках по тротуару возят продукты на рынок. А про автомобильные гудки в 5 утра, потому что кто-то кого-то не пропускает или просто не понравился, я вообще молчу…

В итоге, звуки с улицы не прекращаются круглые сутки, с открытыми окнами спать в принципе невозможно ни в какое время года! Зимой еще ничего, а в жару спасаемся только вентиляторами.

Знаю, что жильцы даже обращались в администрацию района, но ничего никто поделать с «миражом» и другими шаурмичными не может. Мол, они находятся в нежилом здании, и ограничить время их работы никто не имеет права. С мотоциклистами борьба также проходит безрезультатно. Проспекту Независимости, где недавно ограничили их движение, повезло. Но у нас не проспект.

Мы надеялись, что улицу закроют на сквозной проезд от Куйбышева до Якуба Коласа. Как-то это даже анонсировалось. Но скорее всего, этого уже не будет, потому что буквально месяц назад там изменили организацию движения, чтобы уменьшить трафик по улице.

Кстати, о жизни в общежитиях напротив «Монетки» мы как-то рассказывали.

«Соседка говорит, что имеет на курение „в форточку“ полное право. А где мое право дышать свежим воздухом?»

Проблема Сергея − не в кафе или магазине, а в соседях, которые курят в открытые окна:

− Как только они начинают этот процесс, моя комната сразу же наполняется этим смрадом и мне приходится закрывать окно. Я снимаю жилье в старой хрущевке. Вентиляция тут — никакая. Летом при закрытых окнах помещение превращается или в духовку, или просто в душную камеру без кислорода. Поэтому просто закрываться — не вариант

Разговоры тоже не помогают: соседу снизу вообще плевать на других людей, соседка с площадки оперирует тем, что имеет на курение «в форточку» полное право. Вот только, где мое право дышать свежим воздухом?

Соседке я предлагал выходить во двор и на лавочке курить себе на здоровье (все-таки лето сейчас). Ничего не изменилось.

Вот и вопрос − как с этим бороться? Ибо курят они иногда каждые полчаса, а то и чаще. По закону ничего им предъявить нельзя, начинать войну тоже чревато. Свинское отношение к окружающим изменить непонятно как. Может быть, кому-то удалось решить эту проблему? Или единственный вариант − это съехать?

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