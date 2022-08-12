Названы 10 самых полезных продуктов августа 12.08.2022, 13:51

Один из них — малина.

Несмотря на то что многие продукты можно круглый год купить в магазине, лучшие фрукты и овощи продаются именно летом. Август — самое время для персиков, помидоров и других полезных фруктов и овощей, пишет Food.

10 самых полезных продуктов августа:

1. Помидор

В несезон помидоры в лучшем случае мягкие, в худшем — рыхлые. Самые сладкие они как раз в августе. Чаще всего на рынках продаются фермерские продукты от местных производителей. Самые лучшие плоды — мягкие, с ярким запахом, твердые на ощупь.

Помидоры — не только отличная основа для салата или супа, они источник витаминов и полезных веществ. Один томат среднего размера содержит четверть рекомендуемой нормы витамина С. А еще в помидорах много антиоксидантов, в том числе ликопин, который снижает риск возникновения рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Малина

Сезон малины длится с июля по октябрь. Сейчас ее можно купить на рынках и в магазинах, а у некоторых она до сих пор растет на даче. Именно в августе ягоды окончательно созревают, становятся сочными и сладкими.

Ищите малину от местных производителей. Это гарантия того, что ягоды не помнутся и не потеряют вкусовых свойств. Качественная малина — сухая, однородная по цвету, без признаков плесени.

В чашке ягод содержится половина дневной нормы витамина С. Еще в малине есть салициловая кислота, которая разжижает кровь, улучшает кровообращение и снижает риск возникновения тромбозов.

3. Баклажан

Баклажаны можно купить круглый год, но именно в августе они самые вкусные. Выбирайте гладкие, тяжелые и блестящие плоды. Чтобы избавиться от горечи, крупные баклажаны следует посолить перед приготовлением. Средние плоды можно жарить, тушить или запекать сразу.

В баклажанах много клетчатки — она помогает контролировать уровень сахара в крови. Еще в составе есть антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и защищают от рака.

4. Персик

В персиках много антиоксидантов и витамина С: 17% от рекомендуемой суточной нормы. Кроме того, в них содержатся 10% от суточной нормы витамина А и по 5% витаминов Е и К.

5. Кукуруза

Еще один продукт, который в основном выращивают на юге. Отварная или поджаренная на гриле кукуруза — отличное летнее блюдо. Кстати, готовить ее нужно сразу же после покупки: хранится она всего пару дней.

Кукуруза — хороший источник клетчатки, а также лютеина и зеаксантина, которые поддерживают остроту зрения.

6. Слива

Самые сладкие и сочные сливы появляются на рынках и в магазинах именно в августе, а у кого-то они растут на дачных участках. Ешьте их на завтрак и ужин, закрывайте варенье на зиму и добавляйте в салаты и десерты.

В сливах много витамина С и антиоксидантов. Они поддерживают здоровье сердца, оказывают слабительное действие, регулируют давление и снижают уровень сахара в крови.

7. Дыня

Сочные дыни уже можно купить в начале августа, а к середине месяца они становятся особенно сладкими. В центральные регионы их привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края. Не покупайте дыни на прилавках у дороги и обратите особое внимание на кожуру и цвет плода.

Дыня — источник витамина С, антиоксидантов, бета-каротина и пищевых волокон. Она поддерживает иммунитет, помогает пищеварению, борется с окислительным стрессом.

8. Нектарин

Нектарины — прекрасная замена персикам. Спелый фрукт обладает сильным сладким ароматом, гладкой кожицей без пятен и повреждений. Лучше выбирать средние нектарины: слишком большие могут быть водянистыми, а маленькие — недозрелыми.

Один нектарин среднего размера содержит 60 калорий и 2 грамма клетчатки. Согласно исследованиям, косточковые фрукты помогают предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания

9. Перец

Август — идеальное время для сочных и спелых перцев. Покупайте их у местных фермеров, на рынке и в супермаркетах. Некоторые сорта прекрасно растут и на даче. Самые сладкие — желтые и оранжевые перцы. Тушите их, жарьте на гриле или запекайте.

В перцах много витамина С и А, клетчатки, фолиевой кислоты и калия. Некоторые исследования показали, что перец также помогает сбросить вес.

10. Базилик

Зелень, которая тоже растет у многих на даче, хорошо сочетается с самыми свежими летними продуктами. Используйте базилик сразу – он портится быстро. Чтобы продлить срок хранения зелени, поставьте стебли в стакан с водой, как букет цветов.

Базилик содержит много витаминов и минералов, а также антиоксидантов: лютеин, зеаксантин, бета-каротин и бета-криптоксантин. Они помогают бороться со свободными радикалами в организме, которые могут привести к повреждению клеток и повысить риск различных заболеваний.

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