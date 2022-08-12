Бывший разведчик КГБ: Кремль и руководство вооруженных сил РФ в замешательстве 2 12.08.2022, 17:06

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Они не ожидали удара по Крыму.

Я считаю, что операция «контрудар на юге» началась с тех пор, как была запущена сама идея, что Украина к нему готовится. А удар по авиабазе в Саках стал стратегическим прорывом, рассказал экс-сотрудник КГБ СССР Юрий Швец на своем канале в YouTube.

В Украине говорили о Херсоне, а удар нанесли в Крыму. В Кремле надеялись, что ВСУ не посмеют этого сделать. Все-таки это святая святых, силовой центр Мордора, откуда они атаковали юг Украины.

Как ни крути, для успешной контратаки нужна стратегическая внезапность. Вот она и есть. Я не думаю, что кто-то в России ожидал начала атаки с такого мощного центра на территории Крыма.

Кремль и руководство вооруженных сил РФ и командование сил, участвующих в агрессии, сейчас в замешательстве… Россия ни технически, ни организационно не способна выиграть эту войну.

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