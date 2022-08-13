Ловушка под Херсоном: 20-тысячная армия РФ начинает голодать 18 13.08.2022, 13:38

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Вражескую группировку на правом берегу Днепра отрезали от снабжения.

После прицельных ударов Вооруженных Сил Украины по всем мостам, соединяющим правый и левый берег Херсонщины, российские оккупанты на правобережье остались без подкрепления. Они не могут получать ни продовольствие, ни вооружение, ни свежую живую силу.

Удары по мостам вместе с систематическим уничтожением складов и запасов оккупантов как в тылу, так и на передовой и являются началом первого этапа освобождения Херсонщины. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил херсонский политик Сергей Хлань.

Он напомнил, что правобережье и левобережье Херсона соединяют три переправы: Антоновский железнодорожный и Антоновский автомобильный мосты, а также мост на дамбе Каховской ГЭС. Когда все три были повреждены украинской артиллерией, оккупанты перебрасывали технику, вооружение и продовольствие по резервному мосту на Каховской ГЭС. На днях ВСУ вывели из строя и его. Теперь оккупанты на правобережье Херсонщины оказались в очень сложной ситуации.

«Сейчас уже невозможно перебрасывать ни тяжелую технику, ни вооружение, ни даже продовольствие с левого берега, а соответственно из Крыма и РФ ближе к линии фронта, для того чтобы подкреплять как раз линию фронта оккупантов со стороны как раз Херсона. ВСУ сделали невозможными для них поставки вооружения», – отметил Хлань.

Он напомнил, что незадолго до точных ударов ВСУ по мостам оккупанты кичились, что перебросили на правый берег Херсонщины значительное количество батальонных тактических групп и сформировали большую группировку живой силы из более 20 тысяч оккупантов. Теперь же захватчики оказались перед дилеммой: чем кормить эту ораву.

«Отрезание путей снабжения оружия и вооружения делает их небоеспособными, это раз. А во-вторых, это большое количество людей нужно кормить. Даже те замечания, что Херсонщина прокормит, надо понимать, что все-таки что 20 тысяч человек – это очень много – и прокормить их овощами, за счет которых летом выживают люди в оккупации – нереально. Само снабжение продовольствием – это один из очень весомых элементов боеспособности армии. Сухие пайки, продовольствие сегодня российская армия не может получать. А это ослабляет боевой дух оккупантов, которого и так нет», – подчеркнул Хлань.

Кроме того, захватчики на правобережье Херсона сейчас не могут рассчитывать даже на минимальное подкрепление.

«Враг на сегодняшний день на правобережье уже находится без возможности подкрепления. И то, что делает наша авиация и ВС, истребляя полевые склады и запасы, которые есть у оккупанта на правобережье, когда арта уничтожает тыловые запасы, а фронтовая авиация – все в комплексе это уже и есть фактически перелом военных действий на юге Украины. Это и есть фактически начало деоккупации Херсонщины», – подчеркнул политик.

Напомним, в разведке Британии рассказали о последствиях ударов ВСУ по мостам в Херсонской области. Как и Хлань, британские разведчики констатируют, что огневой контроль Вооруженных сил Украины над мостами во временно оккупированной Херсонской области не позволяет российским войскам существенно пополнять резервы. Даже в случае ремонта мосты останутся для врага ключевым уязвимым местом.

12 августа ВСУ разбили последний мост в Херсонской области, лишив оккупантов возможности перебрасывать технику.

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