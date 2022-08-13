«Это накладывание пластыря на сломанную руку» 13.08.2022, 13:49

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Почему белорусам не стоит брать деньги в долг.

Сейчас многие оказались с долгами и кредитами. Это связано с тем, что люди не умеют считать деньги, либо не хотят. Не соблюдают дисциплину в деньгах, не вводят финансовые планы и не сопоставляют с фактами. И после того, как произошел финансовый кризис, оказались в тяжелой ситуации, пишет myfin.by.

Бизнес-тренер, предприниматель и инвестор Алексей Максимченков назвал 5 причин, по которым белорусам не стоит брать в долг даже в самое сложное время:

— Начиная собственный бизнес, люди рассчитывали на позитивный сценарий развития своего бизнеса.

Во-первых, многие были в эйфории и рассчитывали на то, что так и будет продолжаться.

Во-вторых, не делали фонды запасов, резервов и тратили всю выручку, которая приходила. Это происходило по причине незнания того, что подобная кризисная ситуация может произойти.

Многие берут кредитные деньги и рассчитывают, что они их спасут. Но это только короткая победа. Кредиты оказываются неподъемными, когда не просчитаны все возможные ситуации. Например, бизнес вкладывает в маркетинг 200 тыс. рублей и берет кредит в 1 млн. рублей в надежде, что выручка вырастет в 5 раз. Если все просчитано, то такое может произойти, но на моей практике не возникало ситуаций, чтобы расходы на маркетинг приводили к прямо пропорциональному росту дохода.

Когда берешь кредит, должна быть рассчитана вся математика: ежемесячные платежи, эффективность для бизнеса. Желательно, чтобы директор или собственник это просчитал, а финансовых аналитиков нужно приглашать, когда, например, уже нужна помощь в одобрении кредита банком.

Есть такие компании, которые помогают с процедурой банкротства, в случае необходимости. Но я считаю, что если взял кредит, то его нужно обязательно возвращать. За ошибки нужно платить.

Долг — это не решение проблемы, а накладывание пластыря на сломанную руку. Во время кризиса, долг сделает ситуацию еще хуже.

Кредит, долг — это простое решение, которое не устраняет проблему. А если отказаться от мысли взять в долг, то в этот момент сразу включается мозг и начинаешь размышлять, как заработать деньги. Когда думаешь, что можешь взять машину в кредит или в долг, этот вопрос не решается. Он откладывается, причем с большим минусом. А если в этот момент подумать, где заработать, чтобы купить машину без кредита, то решение дастся тяжелее, но оно быстрее покажет результат. Например, мы берем долг и годами его выплачиваем. Лучше найти способ заработать деньги, чем взять в долг, это более разумно.

5 советов, как быстро и безболезненно избавиться от долгов

Если долг в банке, надо сделать рефинансирование. Если долг перед человеком, надо поговорить и узнать с каким сроком можно отдавать, чтобы больше растянуть. Чем дольше выплата долга, тем больше деньги обесцениваются и легче будет в будущем их отдавать.

Сделать мобилизацию всех процессов зарабатывания денег. Это как призвать себя в армию. В армии ты не тратишь деньги на гулянки, рестораны. Утром – подъем, затем ты работаешь, а вечером - отбой. И ты работаешь на эту задачу. То есть нужно сконцентрироваться на зарабатывании денег, чтобы эти долги отдать.

Найти новые источники дохода, на чем можно заработать своими руками либо найти кому-то клиента, за которого дадут комиссию.

Посмотреть, как можно увеличить существующий доход и расширить его. Не тестировать неизвестный рискованные ниши, а именно увеличить доход в основном направлении деятельности.

Вести строгий учет финансов и бюджетирование. Необходимо жить по доходу. Выделить какой-то процент на погашение кредитов и соблюдать его. То есть нужно ввести строгую дисциплину в финансах, особенно в расходах. Потому что основные деньги должны уходить на долг. После погашения долга уже можно будет более-менее расслабиться.

Среди моих знакомых предпринимателей многие видели в этом кризисе хороший толчок для роста.

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