Украинские пограничники уничтожили два грузовика с оккупантами и помешали врагу форсировать Северский Донец

Украинские пограничники уничтожили два грузовика с оккупантами и помешали врагу форсировать Северский Донец6
- 13.08.2022, 14:47
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Технику противника подбили из противотанковых гранатометов.
На Славянском направлении пограничники уничтожают захватчиков и их технику.
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
Как отмечается, защищая берег реки Северский Донец, пограничники вместе с бойцами Сил обороны обнаружили противника на противоположной стороне реки.
«Из противотанковых гранатометов бойцы уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов. Также на одном из наблюдательных постов защитники предотвратили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы форсировать Северский Донец. Пограничники открыли огонь, после чего противник отошел с потерями», – говорится в сообщении.