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Украинские пограничники уничтожили два грузовика с оккупантами и помешали врагу форсировать Северский Донец

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  • 13.08.2022, 14:47
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Украинские пограничники уничтожили два грузовика с оккупантами и помешали врагу форсировать Северский Донец

Технику противника подбили из противотанковых гранатометов.

На Славянском направлении пограничники уничтожают захватчиков и их технику.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, защищая берег реки Северский Донец, пограничники вместе с бойцами Сил обороны обнаружили противника на противоположной стороне реки.

«Из противотанковых гранатометов бойцы уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов. Также на одном из наблюдательных постов защитники предотвратили попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы форсировать Северский Донец. Пограничники открыли огонь, после чего противник отошел с потерями», – говорится в сообщении.

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