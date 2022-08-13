Что почем на минской Комаровке в эти выходные 13.08.2022, 22:27

Появился белый налив по 4 рубля.

До конца лета осталась всего пара недель. «Минск-Новости» заглянули на Комаровский рынок и посмотрели, чем сейчас интересуются покупатели и сколько стоит сезонная продукция.

Начинаем с ягодных рядов. Все еще можно приобрести сочную черешню от 7 рублей за кило (хотя в одном месте заметили на ценнике неслабые 13) и белорусскую клубнику в среднем за 8. Стоимость голубики и черники примерно одинаковая — варьируется от 7 до 11 рублей. Малину можно купить как за 7, так и за 12, более стабильна в цене ежевика — у разных продавцов она стоит 10 рублей. Редко, но можно встретить крыжовник — по 6,5 за 1 кг.

Активно продают и покупают сейчас персики, абрикосы и нектарины. Как отмечают продавцы, кому-то нравится вкус именно персиков, кто-то не любит ворсистую поверхность и предпочитает нектарины. Цена средняя. Дешевле всего выходят абрикосы — их сейчас продают по 3–6 рублей, немного дороже обойдутся сочные персики и сладкие нектарины.

Яблоки, которые не теряют актуальности ни зимой, ни летом, — в среднем по 3 рубля. Все зависит от сорта: в одном месте красные крупные фрукты можно купить за 5, в другом — помельче — за 2,5. Последние отлично подойдут для компота, закаток или шарлотки. Много кто продает белый налив — один из популярных и любимых сортов у минчан, по словам продавцов. Цена вопроса — 3–4 рубля за 1 кг.

Среди прочего покупатели могут заметить на прилавках кило сливы по 6–8 (есть варианты и на несколько рублей дороже или дешевле), виноград темный и зеленый — по 5–6, ананас — по 2,5, киви — по 4,5. Из дорогих удовольствий — один плод манго за 15 и килограмм граната за 16.

Дынька стоит 4,5–5 рублей. Арбузы продают по 2,5. «Сладкие и сочные, не пожалеете», — заверяют все продавцы.

Теперь двигаемся в сторону овощей. Сперва приглядываемся к классике: огурцы и помидоры, как всегда, являются фаворитами у покупателей. Цены на томаты имеют немалую разбежку: их можно приобрести и за 1,5, и 7 рублей — здесь имеют значение сорт и размер. Огурцы же более стабильны — 2–2,5. Можно купить еще и перцы: их стоимость, правда, выше и стартует уже от 3 рублей за кило. А еще можно взять с собой цукини за 2 рубля, капусту и кабачок за 1,5, баклажан за 2,5, редис за 3,5. Активно продается кукуруза — за 1 кг просят 3,5 рубля.

Какими еще овощами интересуются минчане? Конечно же, все присматривают к картофелю: цена вопроса — 1,5–4 рубля. Рядом можно заметить по такой же цене морковь, свеклу и лук. Также можно прихватить с собой зелень: пучок (петрушка, укроп, зеленый лук) стоит 1,5–2 рубля, кинза и базилик — по 3 (за 100 г).

Совсем скоро начнется грибной сезон. На Комаровке пока продают только лисички — 1 кг за 10–11 рублей.

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