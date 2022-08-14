Мостов на всех не хватит 2 Владимир Халип

14.08.2022, 12:26

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Поспешить бы им, поторопиться.

Полыхнуло. Шарахнуло. Земля содрогнулась. И высоко в небо взлетели два зловещих облака. Потом еще. И каждое напоминало до жути знакомый атомный гриб. Возникал неоднократно на всяких экранах. Но тут, на отдыхе, у моря… Никто не ждал ничего подобного. Началось?.. Но почему именно здесь, в этой Новофедоровке, вроде бы так далеко от войны? Почти на самом берегу. В разгар лета. Конечно, начиная свой жуткий и до крайности странный поход, бункерный вождь предупреждал сограждан и об этом.

Но в реальности быть такого не могло. Никак и никогда. Турфирмы и бойкие владельцы разнообразного приморского жилья убеждали потенциальных отдыхающих с фактами в руках. Это же Крым, спокойный и уютный. До ближайших фронтовых позиций – двести двадцать пять километров. Авиабаза почти рядом. Да не какая-нибудь завалящая. А самая что ни на есть элитная - «Саки». Главная база Черноморского флота. С большим, еще советским опытом. Пусть только вдруг где-то, что-то, откуда ни возьмись, так путинские соколы взлетят молниеносно и всякого обидчика родных российских отдыхающих заставят отступить. Но если все так, тогда откуда взялся этот гнусный гриб на шаткой ножке, да еще в компании прочих явных признаков внезапной катастрофы?

И вот уже по солнечному пляжу бежит в испуге молодая женщина. Кричит, созывая блуждающую где-то в лабиринтах лежаков семью: «Мамулечка, надо сваливать отсюда!» А пляж такой песчаный, теплый, золотистый. По замыслу организаторов заслуженного отдыха – вылитая Турция в местной расфасовке. И вроде бы все тут уже схвачено, оплачено и завоевано навечно. Что еще человеку надо – живи и радуйся. Вот только этот тяжелый черный дым потянулся уже над синим морем, перекрывая горизонт.

«Надо сваливать отсюда!» Такая своевременная мысль пришла не только этой женщине, созывающей в тревоге свою беспечную семью. Уже дошло до многих, что лихое время тут не перехитрить. Война – это война, как бы ее ни называло вышестоящее начальство. В своем автомобильчике, затерявшемся в зверской пробке на подступах к крымскому мосту, уже рыдает какая-то простодушная тетка: не хочется уезжать, так хорошо было в Алуште!.. Да всем не хочется, только куда тут денешься, если вожделенный берег моря украсили совсем не пляжные грибки. Плывут зловещие гиганты, качаются на своих высоких ножках, затемняя ласковое солнце. И тень войны уже накрывает и эту переправу. Успеть бы!..

Родное телевидение поспешило погасить первые проблески надвигающейся паники. Ничего такого не случилось на авиабазе. Все тот же блуждающий окурок кто-то из обслуги сунул не туда. Простое разгильдяйство. Нет оснований для тревоги. Никто не пострадал. Военные не погибали. Техника цела. Никакие ракеты туда не прилетали. А потому мы все выдыхаем и идем на пляж!

Не все, однако, далеко не все. Вон какая масса приехавших сюда на отдых своим ходом, пытается продвинуться в сплошном заторе еще на подступах к заветной переправе. Не повезло бедным отдыхающим. А так хотелось пристроиться тихонько где-то на краю войны и перевести дыхание. Забыть про этот суматошный год и слышать только крики чаек и шум волны на здешнем пляже. Куда там!.. Это только говорят, что с невообразимой высоты Крым с его спасительным мостом похож на сладкий чупа-чупс. А в реальности – это вечная ловушка. Коварная и злая, как болотная мухоловка. Ничего тут, как в итоге оказалось, не завоевано и даже не освоено. И какие-то курильщики или неведомо откуда прилетевшие ракеты громят напропалую авиабазу рядом с пляжем. Кто сегодня скажет, что ждет еще приезжих на этом коварном берегу. Известно каждому, что России всегда тут не везло.

И вообще, похоже, что началась для оккупантов полоса беспрерывных неудач. Маленькая победоносная война, на которую так рассчитывали в Кремле, переросла в затяжную и бессмысленную. Почти полгода прошло с того февральского дня, когда все это началось, но ни одна из намеченных целей так и не достигнута. А если так, то дальше что? Уже захлебнулось старательно подготовленное наступление под Донецком. В отчаянных попытках продвинуться хотя бы на километр до пятисот человек теряют ежедневно российские войска. Защитники Украины навязывают им свой способ ведения войны, уничтожая точными ударами командные пункты, склады боеприпасов, радары, средства ПВО.

А тут еще вдобавок наметилось вполне возможное окружение группировки войск на правом берегу Днепра. Высокоточные удары неуловимых «химарсов» новокаховскую переправу, Антоновский и железнодорожный мосты вблизи Херсона превратили в некое подобие дуршлага. И если вместо намеченного поспешно референдума случится катастрофа, простым завоевателям куда и как бежать?

Не успел тяжелый дым рассеяться над пляжем крымской Новофедоровки, а тут уже и (гомельская Зябровка обозначилась https://charter97.org/ru/news/2022/8/11/510749/) на мутном горизонте этой одиозной «спецоперации». Военный аэродром с таким названием отжали когда-то у здешнего начальства российские союзники для своих воинственных нужд. Место хорошее. Тихо, спокойно. Украина близко. Расположились. Расставили радары и ракеты. Никаких подвохов и происков не ждут. Однако темной августовской ночью и там вдруг полыхнуло. Такая вспышка в темноте незамеченной не остается. И здешнее министерство обороны мгновенно поспешило союзнику на помощь. Версия оказалась ошеломительной. Никаких диверсантов и никаких чужих ракет. И конечно же, никакой там не окурок всему виной. У нас не курят. А таинственная вспышка – это всего лишь внезапное возгорание двигателя то ли бронетранспортера, то ли БМП. И точка. Репутация союзников спасена – закрыли грудью.

Вот только обычные обыватели и подверженные панике отдыхающие на такие объяснения больше не клюют. И верят только своим страхам и дурным предчувствиям. Ехидничают даже: а не тот ли это окурок пошел гулять по стратегическим объектам, который не докурили беспечные матросы еще в пороховом погребе гордого флагмана Черноморского флота? А потому самые продвинутые грузят поспешно свои курортные пожитки в багажники и спешат по симферопольской трассе к амбициозному крымскому мосту. Только бы в безнадежной пробке не застрять. Только бы успеть!..

«Надо валить отсюда!» Даже самая обычная женщина, увидев клубящийся огонь над крутой авиабазой, поняла мгновенно, куда плывет русский корабль. А вот генералам и прочим полководцам такое недоступно. Время идет, уже обозначилась осень на горизонте. Дожди. Распутица. Гибельный холод. И неумолимо приближается тот самый час, когда уже не только наивные отдыхающие из группы вечного риска, но и вся эта разношерстная орда побежит на восток, теряя унитазы, собачьи будки и прочие трофеи. Поспешить бы им, поторопиться.

А то мостов на всех не хватит.

Владимир Халип, специально для Charter97.org