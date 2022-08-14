Украинская авиация нанесла 10 групповых ударов по оккупантам

Украинская авиация нанесла 10 групповых ударов по оккупантам3
- 14.08.2022, 12:39
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Россияне понесли огромные потери в живой силе и технике.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла до десяти групповых ударов по российским войскам. Уничтожено около 15 ББМ врага и десятки оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.
«В течение суток, 13 августа, на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла до десяти групповых авиаударов по позициям оккупационных войск!» - говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводних и ротних опорных пунктах, танковых колоннах на марше, позициях реактивных систем залпового огня, переправах и скоплению живой силы и техники противника.
«Уничтожено около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки рашистов!» - сообщают в пресс-центре.
Напомним, что украинские бойцы на Донбассе уничтожили три БМП врага и 25 оккупантов и обнародовали кадры ударов.