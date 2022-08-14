Сверхсекретный «Посейдон» Путина существует только на картинках Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

14.08.2022, 13:54

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Ядерный арсенал РФ напоминает «богов» Бронзового века.

В предыдущей статье этой серии, посвященной ядерному шантажу Кремля, мы обсудили, что представляют из себя стратегические бомбардировщики Ту-160, и пришли к выводу, что в современной войне они бесполезны. Теперь давайте продолжим разговор «Посейдоном» — секретной ядерной торпедой, при помощи которой Дмитрий Киселев обещал стереть США с лица земли.

Первые сообщения о том, что у России есть сверхсекретный ядерный морской дрон, появились гораздо раньше послания 2018 года. В октябре 2015 года федеральные телеканалы показали сюжет об очередной встрече Путина с генералами. И якобы по недосмотру засняли некий «слайд № 3» с разработкой под названием «Статус-6».

Из надписей и рисунков на слайде следовало, что «Статус-6» представляет собой супер-гипер-секретную торпеду, которая способна развить скорость в 100 километров в час на глубине в 1000 метров, а цель разработки — «поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течение длительного времени».

Ну то есть представьте себе это в лицах. Секретный документ опубликовали в прайм-тайм на российском телевидении. Якобы по недосмотру. И что? Дали срок оператору?

Российские СМИ, разумеется, дежурно впали от этой якобы утечки в экстаз и сообщали, что «этот абсолютно экзотический образец вооружения просто наповал поразил западных экспертов». НАТО в шоке, Запад трепещет и все такое.

«Инновационная ядерная энергоустановка этого аппарата абсолютно уникальна, — восторгался «МК».

А военные обозреватели наперебой рассказывали о том, что один-единственный залп «Посейдона» способен вызвать цунами, которое не только полностью уничтожит США, но и смоет Европу. «Высота цунами достигнет более полутора километров, а зона разрушений превысит 1500 км от берега, а обратная волна смоет Европу», — пишет в «Военном обозрении» (!) некий Константин Сивков.

Оторопь и жуть. Вы тайно морем на ядерном дроне доставляете к берегам США ядерный заряд. И смываете одним ударом США вместе с Европой.

Эти оторопь и жуть несколько проходят, если ознакомиться прямо в российской Википедии со статьей Т-15 (проект).

В статье написано буквально следующее: «Т-15 — проект оборонной промышленности СССР с 1949 по 1954 год по созданию гигантской торпеды, несущей термоядерный заряд к берегам США Для этой торпеды разрабатывалась АПЛ проекта 627. Проект торпеды был закрыт после экспертизы проекта специалистами ВМФ».

Главная причина для создания проекта была очень проста. В этот момент у СССР не было хороших средств доставки ядерного заряда. Стратегические бомбардировщики были несовершенны, а баллистических ракет попросту не было.

Как только на вооружении появились баллистические ракеты, вопрос о торпеде отпал сам собой, по той же причине, по которой с появлением автомобиля отпал вопрос о карете как средстве передвижения.

Впрочем, через семь лет он снова ожил. И пришел в голову академику Сахарову. Сахаров задумался о царь-торпеде с ядерным двигателем.

«Я решил, — пишет Сахаров, — что таким носителем может являться большая торпеда, запускаемая с подводной лодки. Я фантазировал, что можно разработать для такой торпеды прямоточный водо-паровой атомный реактивный двигатель. Целью атаки с расстояния несколько сот километров должны стать порты противника. <…> Корпус такой торпеды может быть сделан очень прочным, ей не страшны мины и сети заграждения. Конечно, разрушение портов — как надводным взрывом «выскочившей» из воды торпеды со 100-мегатонным зарядом, так и подводным взрывом — неизбежно сопряжено с очень большими человеческими жертвами. Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Фомин… Он был шокирован «людоедским характером» проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этого проекта».

Однако сам по себе проект подводных взрывов не умер. И в 1962 году академик Лаврентьев в докладной записке Хрущеву предложил вызвать искусственное цунами с помощью подводного взрыва в 100 мегатонн у берега. Идея понравилась, и в ЦНИИ-12 Минобороны СССР были проведены соответствующие эксперименты.

На песчаном берегу Ладожского озера смоделировали материковую отмель и примыкающую к ней часть восточного побережья США. Но в результате моделирования выяснилось, что серьезного цунами не получается. Максимальный ущерб по подсчетам ЦНИИ распространялся на 2, максимум 5 км от берега. «На этом проблема была закрыта, и больше к ней не возвращались», — пишет в своих воспоминаниях физик Борис Адамский.

То есть нам рассказывают о новейшем оружии, которое смоет США, а ответной волной смоет Европу. А оказывается, что все эти влажные в буквальном смысле слова фантазии были посчитаны в 1962 году, — и оказалось, что этого просто нет.

Чтобы понять, как и почему воскресла идея ядерной торпеды, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили выше.

А именно — о том, что атомные подводные ракетоносцы — не особенно удачный способ доставки ядерного оружия через Атлантику к городу Вашингтон. Незамерзающих портов, выходящих на Атлантику, у России мало, все они на севере, на Баренцевом море, выходы из него перекрыты, там стоят и слушают натовские подводные лодки, а с 1980-х годов дно там усеяно американскими датчиками, главное предназначение которых — слушать шум винтов подлодок противника.

Вроде бы в 1980-х годах в этом регионе даже проводились специальные учения по поиску способа пробраться незаметно в Атлантику. Учения были объявлены успешными, но с тех пор их почему-то не повторяли.

Само существование ядерного подводного флота в СССР, а потом в России — это вещь несколько иррациональная. Он существует не затем, что стратегически необходим.

А чтобы в Кремле могли сказать, что мы, как и США, обладаем «ядерной триадой».

Если военные или бюрократия устроили какую-то глупость, — эту глупость никогда не отменяют. Напротив, ее начинают углублять. Вокруг нее возводят какие-то новые подпорки, конструкции, служебные помещения.

Точно так же и с подлодками. Когда в СССР поняли, что советские подлодки не могут выйти в Атлантику из-за американских датчиков, они что? Правильно, они стали проектировать глубоководный аппарат, который эти датчики может снять. А также подключиться к глубоководным кабелям, прослушать их.

Это очень маленький сверхглубоководный аппарат, который несет атомная подводная лодка «Подмосковье». У аппарата есть говорящее название: «Проект 10831 «Калитка», он же АС-12. Спроектирована в КБ «Малахит» еще в 1988 году, спущена на воду в 2003 году.

У него есть свой собственный сверхмалый ядерный реактор. Он может автономно существовать 30-40 суток и погружаться на глубину как минимум до трех километров, а по данным ура-патриотических СМИ — и на все шесть.

«Главное узкое место такой подлодки — это экипаж», — говорит военный эксперт Павел Лузин.

Жить в течение месяца на глубине в три километра для человека — неимоверно трудно. Подготовка офицеров для таких аппаратов занимает десяток лет.

Сначала человек учится на офицера. Потом отбирают лучших — как по физической форме, так и по интеллекту. Потом учат месяцами жить выживать на глубинах, где давление достигает 300 атмосфер. А потом, буквально через пару лет службы, в 30 лет их списывают на пенсию.

1 июля 2019 на этой подлодке АС-12, — также известной, как «Лошарик» — произошел пожар. В результате пожара на «Лошарике» погибло 14 членов экипажа. Семеро из них были капитаны 1 ранга, двое — герои России. Одно это показывает, сколько стоит подготовить подобного офицера.

Естественно, следующий шаг был простой: а давайте сделаем эти глубоководные аппараты автономными дронами. Давайте обойдемся вовсе без экипажа. «Лошарик» без экипажа — это и есть «Посейдон».

На первый взгляд ядерные морские беспилотники — это и вправду очень круто. Это такие элементы ассимметричной войны, которые делают уязвимой любую часть американского флота. Даже если они не способны вызвать цунами, они уж точно могут уничтожить американские авианосцы. Они будут запускать свои ракеты «буквально от причальной стенки», — пишет по этому поводу уже знакомый нам военно-морской сказочник Виктор Сокирко.

Но, как говорится, есть детали.

Одни теоретические, другие — практические.

Например, у «Посейдона» нет надежной системы ориентации. Ракета, которая летит в космосе, наводится по GPS или ГЛОНАСС, но под водой эти сигналы не действуют. Конечно, «Посейдон» может идти по инерциальной системе навигации, но на больших расстояниях она дает серьезную ошибку. Мы видим в Украине, как на сотни метров промахиваются даже ракеты — а уж о слепом и глухом подводном дроне, который пробирается по никем не осмотренному дну на большой глубине, и говорить не приходится.

Положим, американский берег никуда не денется, даже если промахнуться на сто километров, но вот с фантазиями о том, что можно запустить слепой дрон «от причальной стенки» и попасть им через пару дней по американской авианосной группе, придется распроститься. Корабли, они, знаете ли, меняют месторасположение. А если вы расставите на дне «маячки» для Посейдона, то их немедленно засечет противник.

Еще и еще масса вопросов. «А что случится со слепым и глухим «Посейдоном», если автоматика откажет?» — спрашивает военный эксперт Павел Лузин. Если ядерная установка взорвется? Перегреется? Если корабль, пробирающийся по дну, ударится о подводную гору? «Посейдон» нельзя отозвать. Абсолютно все существующие средства доставки ядерного оружия можно отозвать. Стратегический бомбер можно отозвать.

Специальные коды позволяют отменить детонацию уже запущенной боеголовки. Но «Посейдон» отозвать нельзя.

Практические же детали еще хуже.

А именно, — от причальной стенки дроны все-таки запускать нельзя. Их надо запускать с носителя, а именно с субмарины «Белгород», которая была заложена в 1992 году, спущена на воду в 2019-м, и до сих пор проходит ходовые испытания.

«Белгород» — это как раз один из тех корпусов, которые законсервировали в 1994 году, и которые десятилетиями (а не годами) скучали в эллингах Севмаша. Лодку много раз переделывали, консервировали, приспосабливали под новые проекты, и в конце концов удлинили для «Посейдонов» до 184 метров. «Это на 11 метров больше, чем у знаменитой «Акулы», считавшейся самой большой (и самой шумной) подводной лодкой в мире. Эти качества предполагают возможность быстрого обнаружения торпедоносца», — пишет военный эксперт Александр Гольц.

Лодка должна была встать в строй в 2019-м, потом в 2022-м, потом в 2021-м году, но не встала до сих пор. Учитывая, какое место в стратегии Путина занимает ядерный шантаж, мы можем легко понять, как важно ему было спустить эту лодку на воду до войны с Украиной.

Мы можем предположить, что грозной новостью, которая должна была накануне войны прозвучать изо всех утюгов, должна была быть вовсе не новость о полете летающего сундука образца 1970-х годов, а именно новость о постановке на боевое дежурство носителя «Посейдонов». Вот тут бы мы услышали от Соловьева и о полуторакилометровых цунами, и о том, как обратной волной смоет всю Европу, включая его итальянскую виллу.

Но этого не произошло.

Даже многострадальная лодка-носитель «Посейдона» — и та до сих пор не встала на боевое дежурство.

Ядерный флот США насчитывает 72 атомных субмарины и 10 атомных авианосцев. Ядерный флот России насчитывает 10 атомных субмарин и 0 (прописью — ноль) атомных авианосцев. Более того, авианосцев у России нет вообще, ни атомных, никаких. Ее единственный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» четыре года назад получил по башке собственным же краном и до сих пор не может оправиться от этого происшествия, что спасло его от участи крейсера «Москва».

И вот на фоне этого бесконечного несоответствия флотов нам рассказывают, что вот зато у России есть вундервафля, которой ни у кого нет, и один-единственный взрыв этой вундервафли смоет Америку вместе с Европой.

Что такое «Посейдон»? Это риторический прием.

Как в отчете о битве проигравшая сторона не пишет, что случилось с битвой в целом, а пишет: «офицер такой-то проявил чудеса храбрости», — так и российской публике вместо того, чтобы говорить о реальном соотношении сил, говорят о чудо-оружии и аналогов_нет. Конечно, аналогов_нет! Если бы они были, российскому эксперту Виктору Сокирко сразу бы указали на то, что он говорит чушь. Это основное бесценное качество выдуманного оружия — ему можно приписывать выдуманные свойства.

Как и бог на полях сражений Бронзового века, изображенный на каменных барельефах, «Посейдон» существует только на картинках. «С нами Иштар!» — «А с нами «Посейдон!»

Когда (если) «Посейдон» появится, то на «Белгороде» его будет размещено шесть штук. Американские подлодки класса Огайо несут на себе 24 межконтинентальных баллистических ракеты (МБР). Советские подлодки проекта «Акула» несли на себе 20 МБР, каждая из которых имела 10 боеголовок, — то есть по двести боеголовок каждая. Но «Посейдонов» на «Белгороде» будет шесть штук. Ведь он огромен — он имеет длину 20 метров и весит сто тонн. Три «Посейдона» весят столько же, сколько ракета, забросившая в космос Гагарина.

Вопрос: есть ли что-то такое, что может сделать ядерный подводный дрон «Посейдон», а эти боеголовки не могут? Ответ: нет.

То есть вы представляете? Самим, добровольно, отказаться от постройки подводной лодки, которая несет 200 стремительных боеголовок, которых нельзя перехватить и которые можно контролировать на всем протяжении пути, — в пользу лодки, которая несет шесть ядерных сундуков, которые: а) потеряют ориентацию под водой, б) своими винтами, с большой вероятностью, привлекут внимание противника, в) будут идти к цели часы, если не дни, без возможности отзыва.

Зачем? Для чего?

Неужели только для того, чтобы иметь возможность гордо сказать «аналогов_нет» и скрыть этой фразой тотальный диспаритет флотов?

А аналогов «Посейдону», действительно, нет. Если предложить Путину построить средство доставки ядерного заряда на конной тяге, аналогов тоже не будет.

В следующей статье этого цикла мы поговорим о последней части российской ядерной триады — межконтинентальных баллистических ракетах.

Юлия Латынина, «Новая газета. Европа»

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