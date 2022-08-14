Бойцы Нацгвардии одним выстрелом эффектно уничтожили технику оккупантов 1 14.08.2022, 15:24

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Подрыв вражеской БМП показали на видео.

Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику по всем направлениям фронта. Особенно большие потери армия России несет на Донбассе, где ежедневно горят десятки танков, бронированных машин и беспилотников противника.

В Нацгвардии Украины 14 августа показали яркую запись, на которой зафиксирован момент ликвидации БМП захватчиков. Технику подбили одним точным выстрелом.

Так стало известно, что бойцы Национальной гвардии уничтожили на Донецком направлении еще одну боевую машину пехоты. Украинские бойцы успешно сдерживают врага и каждый день наносят ему новые потери.

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