В порту оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв 7 14.08.2022, 17:28

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В небе над городом поднялся черный и густой дым.

В последнее время на временно захваченных украинских территориях у оккупационных властей одни проблемы. Очередные неприятности настигли их в Бердянске Запорожской области, пишет unian.net.

Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта.

Они также рассказали, что в небе над городом поднялся черный и густой дым. Сейчас подробности уточняются.

Вероятнее всего, это последствия удара наших военных. Рашисты часто оборудуют базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах.

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