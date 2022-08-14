В порту оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв

В порту оккупированного Бердянска прогремел мощный взрыв7
- 14.08.2022, 17:28
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В небе над городом поднялся черный и густой дым.
В последнее время на временно захваченных украинских территориях у оккупационных властей одни проблемы. Очередные неприятности настигли их в Бердянске Запорожской области, пишет unian.net.
Об очередном взрыве в городе сообщили местные телеграм-каналы, по информации жителей. По их словам, он случился на территории местного порта.
Они также рассказали, что в небе над городом поднялся черный и густой дым. Сейчас подробности уточняются.
Вероятнее всего, это последствия удара наших военных. Рашисты часто оборудуют базы или склады боеприпасов на захваченных промышленных объектах.