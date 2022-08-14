закрыть
14 августа 2022, воскресенье, 18:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новый жест «доброй воли»

1
  • Виктор Андрусив
  • 14.08.2022, 17:47
  • 5,086
Новый жест «доброй воли»

На этот раз — на правом берегу Херсонской области.

На горизонте замаячил новый жест «доброй воли». На этот раз на правом берегу Херсонской области. Пока перспектива не такая быстрая, но, думаю, в сентябре станет неизбежной.

Итак, ожидаемое массированное контрнаступление россиян на Кривой Рог и Запорожье-— не состоялось. Более того, они начали рассредоточивать свои войска и укреплять направление Бердянска и Мелитополя. Кажется, даже тупым и коррумпированным генералам Путина стало понятно, что подобная авантюра закончится катастрофой.

Отправить «армаду» с риском потерять тыловую логистику — это закончилось бы еще хуже, чем под Киевом. В то же время, ситуация на правом берегу постепенно становится критической. Очевидно, что ремонты мостов после наших ударов и понтоны не спасают логистику правобережной группировки. И хотя оккупанты сейчас перебросили серьезное усиление, под украинскими ударами им не удастся обеспечивать достаточный боекомплект и переброску техники.

Отступление с правого берега является неизбежным в таких условиях. Оккупанты быстро готовят кучу резервов, но эти резервы в первую очередь нужны на Донбассе, где продолжается их наступательная операция, а также для сдерживания наших ударов в сторону Изюма.

На секунду представил себе, как эта 64-я осмбр, которая была в Буче, пакуется и снова куда-то уезжает. За шесть месяцев они уже были в Буче, под Изюмом, сейчас рядом с Бериславом и вот опять. Бригада бомжей и бродяг.

Виктор Андрусив, «Обозреватель»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников