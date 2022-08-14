Новый жест «доброй воли» 1 Виктор Андрусив

14.08.2022, 17:47

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На этот раз — на правом берегу Херсонской области.

На горизонте замаячил новый жест «доброй воли». На этот раз на правом берегу Херсонской области. Пока перспектива не такая быстрая, но, думаю, в сентябре станет неизбежной.

Итак, ожидаемое массированное контрнаступление россиян на Кривой Рог и Запорожье-— не состоялось. Более того, они начали рассредоточивать свои войска и укреплять направление Бердянска и Мелитополя. Кажется, даже тупым и коррумпированным генералам Путина стало понятно, что подобная авантюра закончится катастрофой.

Отправить «армаду» с риском потерять тыловую логистику — это закончилось бы еще хуже, чем под Киевом. В то же время, ситуация на правом берегу постепенно становится критической. Очевидно, что ремонты мостов после наших ударов и понтоны не спасают логистику правобережной группировки. И хотя оккупанты сейчас перебросили серьезное усиление, под украинскими ударами им не удастся обеспечивать достаточный боекомплект и переброску техники.

Отступление с правого берега является неизбежным в таких условиях. Оккупанты быстро готовят кучу резервов, но эти резервы в первую очередь нужны на Донбассе, где продолжается их наступательная операция, а также для сдерживания наших ударов в сторону Изюма.

На секунду представил себе, как эта 64-я осмбр, которая была в Буче, пакуется и снова куда-то уезжает. За шесть месяцев они уже были в Буче, под Изюмом, сейчас рядом с Бериславом и вот опять. Бригада бомжей и бродяг.

Виктор Андрусив, «Обозреватель»

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