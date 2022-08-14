Авиация ВСУ уничтожила около 15 российских бронемашин и десятки оккупантов 1 14.08.2022, 18:44

3,270

Нанесено около десяти групповых ударов по позициям россиян.

13 августа на нескольких оперативных направлениях ударная авиация Воздушных Сил ВСУ нанесла до десяти групповых ударов по позициям россиян.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в «Фейсбуке».

«Под прикрытием истребительной авиации, штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам на марше, позициям реактивных систем залпового огня, переправам и скоплению живой силы и техники противника», - говорится в сообщении.

Отмечено, что уничтожены около пятнадцати боевых бронированных машин врага и десятки россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».