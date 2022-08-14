В Беларуси замечена серьезная военная активность 12 14.08.2022, 18:58

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Перемещают эшелоны техники и ракеты.

В Беларуси зафиксировали серьезную военную активность. Оккупанты перемещают МАЗы с солдатами, эшелоны военной техники и ракеты. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на белорусские Telegram-каналы.

Сообщается, что враг перемещал технику на протяжении 13 августа.

В Витебске удалось заметить два МАЗа с белорусскими солдатами, а в Минске было слышно автоматную очередь возле воинской части 3214.

Уже днем по трассе М1 ехали 5 тентовых МАЗа, 6 тентовых Урала, УАЗ 2203, водовоз с полевой кухней и 7 Уралов (Кунг). Эта техника двигалась в направлении Борисова Минской области.

На железнодорожной станции Орша-Центральная заметили эшелон из 20 единиц белорусской техники - Кунги, МАЗы, Уралы, радиолокационная система, командные пункты, бензовозы.

По трассе Микашевичи - Лунинец ехала колонна белорусских БТР, а в Бресте заметили 7 автобусов с солдатами. А вот на трассе М5 вблизи Гомеля уже были замечены два российских трала со знаком «V». Они перевозили 4 ракеты для зенитно-ракетного комплекса С-300/С-400.

В Борисове Минской области ремонтный завод покинул эшелон из более 7 многоцелевых транспортеров, 3 бронированных разведовательно-дозорных машин. А на трассе Ельск - Мозырь заметили колонну из МАЗов, Кунги и полевой кухни.

Можно предположить, что перемещение техники связано с анонсированными ранее учениями. Однако нельзя исключать, что таким образом РФ и Беларусь готовятся ко вторжению в Украину.

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