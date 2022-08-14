Тревожный звонок для Крыма

Тревожный звонок для Крыма1
- Дмитрий Чернышев
- 14.08.2022, 19:09
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Началась подготовка к голодной зиме.
В Крыму начинают раздавать памятки на случай чрезвычайной ситуации. Крым планирует голодную зиму уже летом.
Туристов нет, зарабатывать негде — лучшие пляжи пустуют. Сейчас Крым живет за счет разграбления юга Украины.
После сильнейшего удара по аэродрому в Крыму, в Херсоне резко сократилось число желающих получить российский паспорт.
Российские летчики, взлетающие из Крыма, с помощью взяток пытаются стереть приказы, по которым они летали и запускали ракеты, в результате убивая мирное население.
Россия переместила большинство своих кораблей из Севастополя в Новороссийск. Гуманитарный коридор все еще открыт по Крымскому мосту.
Дмитрий Чернышев, «Обозреватель»