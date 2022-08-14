В районе Мелитополя партизаны взорвали железнодорожный мост 4 14.08.2022, 20:52

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Россияне в бешенстве.

Вчера, 13 августа, возле Мелитополя украинские партизаны взорвали железнодорожный мост, он частично разрушен.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в «Фейсбуке».

Он отметил, что за сутки из Джанкоя в Мелитополь не приехал ни один эшелон.

По словам Арестовича, пока сложно сказать, когда именно россиянам удастся восстановить мост и двигаться по нему, но «они в бешенстве».

«HIMARSы и партизаны — залог гостеприимства юга Украины», — добавил советник главы ОП.

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