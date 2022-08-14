Россияне попали в западню на юге Херсонщины из-за обрушения мостов 14.08.2022, 21:34

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Россия перемещает свои командные центры на левый берег Днепра.

Российские войска столкнулись с растущими трудностями после повреждения последнего моста через Днепр на Херсонщине, пишет «Зеркало недели. Украина».

Их наступление в западном направлении в регионе достигло определенного прогресса, но три моста, которые они контролируют в этом районе — два автомобильных и один железнодорожный, — в последние недели неоднократно подвергались бомбардировкам.

Наиболее важным переходом является Антоновский мост в пригороде Херсона, который с конца июля подвергается ракетному обстрелу.

Областной депутат Сергей Хлан заявил в эфире национального телемарафона, что единственный способ пересечь реку для российских солдат — это понтоны возле Антоновского моста, которые «не могут полностью удовлетворить их потребности».

Он добавил, что Россия перемещает свои командные центры на левый берег реки, зная, что они не смогут вовремя их эвакуировать в случае эскалации боевых действий.

Хлан также отметил, что 20 000 российских солдат на правом берегу пока еще могут перейти мосты пешком.

На этой неделе обстрелу подвергся мост в Новой Каховке, расположенный примерно в 50 километрах к северо-востоку от Антоновского моста.

Хлан в субботу заявил, что украинские силы нанесли удар по мосту ранее на этой неделе, не дав русским перебросить по нему боеприпасы, оборудование и продовольствие для пополнения запасов своих войск.

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