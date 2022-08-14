Вступление Украины в НАТО де-факто уже происходит Егор Чернев

14.08.2022, 22:13

И вот почему.

За шесть месяцев войны с Россией Украина совершила исторический рывок, окончательно оторвавшись от постсоветского прошлого

Похоже, Запад, наконец, готов рассматривать вступление Украины в НАТО.

Заявление бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера о том, что Украину уже следует считать членом Альянса, не случайно, это результат тектонических движений в мировой геополитике и в сознании мировых элит.

Теперь Украина однозначно и безоговорочно воспринимается как страна Запада на уровне с Польшей и странами Балтии. И как восточный форпост Европейского Союза.

Даже такие бывшие скептики, как Германия и Франция, уже постепенно это понимают. И если до войны парламентарии этих стран, с которыми я общался, даже слышать не хотели о принятии Украины в НАТО, сегодня они уже готовы обсуждать практические шаги.

Но, независимо от воли тех или иных политиков или стран, вступление Украины в НАТО де-факто уже происходит.

Украинская армия постепенно переходит на стандарты и вооружение Североатлантического союза. Интеграция Украины со структурами НАТО усиливается. Обмен разведанными и взаимодействия уже находится почти на уровне штабов стран НАТО.

Через некоторое время мы придем к той точке, когда юридическое решение о принятии Украины в НАТО станет формальностью. Такой же, как и в отношении Швеции и Финляндии.

Кроме того, я рассчитываю, что членство в Альянсе мы сможем получить так же без ПДЧ.

В военном плане мы уже будем готовы к вступлению. В политическом и экономическом – все же придется сделать определенную домашнюю работу, большинство из которой мы уже выполнили в ходе реализации ежегодных национальных программ.

Но ключевым фактором остается победа Украины в войне и освобождение оккупированных территорий. И для нас, и для Запада это вопрос времени. В Украине Путин уже стратегически проиграл.

За эти шесть месяцев войны мы совершили исторический рывок, на который обычно уходят десятилетия, а то и столетия.

Мы вернули свою цивилизационную принадлежность к Западу и окончательно оторвались от постсоветского прошлого.

И дороги назад уже не будет.

Егор Чернев, «Фейсбук»

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