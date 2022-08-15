Журналисты установили личности российских солдат, убивавших мирное население в Киевской области 3 15.08.2022, 12:13

8,526

Один из них во всем признался.

Журналистский проект «Важные истории» установили личности российских солдат, причастных к убийствам местных жителей в Киевской области. Один военнослужащий рассказал корреспондентке издания о преступлениях, а также назвал имена командиров, отдавших приказы.

Журналистам удалось идентифицировать российских военнослужащих благодаря 25 фотографиям, сделанным на украденный телефон жителя села Андреевка. Недорогой смартфон был отобран у 76-летнего жителя села Леонида Удода. Он и его жена Татьяна смогли вернуть свой гаджет только в конце мая: чужое устройство среди своих вещей нашла жительница Андреевки и принесла его в пункт раздачи гуманитарной помощи.

На фотографиях, которые впоследствии обнаружил владелец смартфона, четверо российских военнослужащих позируют с оружием, с курительной трубкой и с медалями на груди.

По данным «Важных историй», это служащие 64-й мотострелковой бригады Даниил Фролкин, Дмитрий Данилов, Руслан Глотов и Иван Шепеленко.

Многие жители села, с которыми поговорили журналисты, узнали солдат с этих снимков.

Из дома, где проходила «фотосессия» российских солдат, пропали медали, два телевизора, микроволновая печь, электрическая духовка и запасы кошачьего корма. На потолке своего кирпичного дома хозяин обнаружил дыры от пуль, в сарае — грязную одежду, на газоне — стреляные гильзы в большом количества, а на кухонном столе — клейкий стикер с надписью «Мы не хотели войны. 14.03».

В июне Офис генпрокурора Украины объявил, что подозревает военнослужащего Даниила Фролкина в нарушении законов и обычаев войны. По данным ведомства, он может быть виновен в убийстве мирного жителя в Андреевке, краже автомобиля у другого жителя села и хищении у ветерана Второй мировой войны советских и украинских медалей.

Сам Фролкин рассказал «Важным историям», что он выехал на «учения» в Беларусь еще 11 января. По его словам, никакой спецподготовки военнослужащие там не проходили, а о том, что они отправляются на войну в Украину, он узнал только 23 февраля.

«Сказали, что сейчас на три дня поедем для запугивания, — рассказывает Дмитрий. — Спецоперация началась, Луганск с Донецком сейчас признают народными республиками, их включат в состав РФ, и вы уедете оттуда. Вот, до сих пор выходим».

После вторжения, утверждает Фролкин, многие его сослуживцы пытались уволиться, но никому это долго не удавалось.

Изначально Фролкин рассказал, что он и его товарищи забирали из домов в Андреевка только «всякую фигню». Медали, по его словам, после «фотосессии» положили обратно.

Через пару часов он перезвонил журналистке издания и сказал:

«Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке, в расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов и в том, что наше командование в х*й не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта. И после этого я хочу заявить: примите меры к наказанию командиров — Омурбекова Азатбека АсанбековичаБ, гвардии полковника, гвардии подполковника Дмитренко, зампотылу нашей бригады полковника Клобукова, и начальника разведки подполковника Романенко. Он руководил разведкой, которая х*ево проводила разведку и вела наших людей на смерть.

Также заместитель командира бригады подполковник Прокурат дал приказ расстреливать», — сказал Фролкин.

Он рассказал о расстреле жителя села. «Важные истории» предполагают, что речь может идти о Руслане Яремчуке.

«Я понимаю, что меня могут посадить за всю эту информацию, — говорит он. — Даже не за то, что я всю вот эту х*йню на Украине творил. А за ту информацию [про командование].

Я хочу просто признаться во всем и объяснить то, что происходит в нашей стране. Я думаю, что лучше бы этой войны вообще не было», — говорит Фролкин.

Первый месяц войны несколько городов и сел Киевской области находились под оккупацией российских военных.

Село Андреевка было под контролем российской армии с конца февраля до начала апреля. Помимо 13 убитых, в Андреевке до сих пор числятся пропавшими без вести больше 40 человек, отмечают «Важные истории».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».