Украина ударила в самое сердце России 7 Антон Геращенко

15.08.2022, 12:28

13,490

Если даже Китай отожмет все до Урала, мало кто в Москве это заметит.

Когда бурятов и прочих тувинцев несколько месяцев тысячами превращали в Украине в фарш, почти всем в России было пофиг.

Как только просто пригрозили (!) отменить туристические визы в Европу, так поднялся такой вой, что стало понятно, что россияне — это всего-лишь представители Москвы, Питера, и еще пары-тройки крупных городов, которым очень не понравилось бы лишить себя возможности европейского отдыха, шоппинга, и катания на лыжах в Альпах.

А все остальные жители России — просто никому неведомое быдло, на которое россиянам - глубоко плевать!

Т.е. если даже Китай отожмет все до Урала, мало кто это заметит, а вот если москвичей и питерцев «запереть в их самых прекрасных, комфортных и уютных городах мира», то от энергии ненависти можно обогревать всю Европу.

Удар иголкой, но в самое сердце получился. Такие дела.

Антон Геращенко, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».