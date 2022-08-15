Украина ударила в самое сердце России

Украина ударила в самое сердце России7
- Антон Геращенко
- 15.08.2022, 12:28
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Если даже Китай отожмет все до Урала, мало кто в Москве это заметит.
Когда бурятов и прочих тувинцев несколько месяцев тысячами превращали в Украине в фарш, почти всем в России было пофиг.
Как только просто пригрозили (!) отменить туристические визы в Европу, так поднялся такой вой, что стало понятно, что россияне — это всего-лишь представители Москвы, Питера, и еще пары-тройки крупных городов, которым очень не понравилось бы лишить себя возможности европейского отдыха, шоппинга, и катания на лыжах в Альпах.
А все остальные жители России — просто никому неведомое быдло, на которое россиянам - глубоко плевать!
Т.е. если даже Китай отожмет все до Урала, мало кто это заметит, а вот если москвичей и питерцев «запереть в их самых прекрасных, комфортных и уютных городах мира», то от энергии ненависти можно обогревать всю Европу.
Удар иголкой, но в самое сердце получился. Такие дела.
Антон Геращенко, Telegram