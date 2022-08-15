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Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ

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  • 15.08.2022, 12:42
  • 10,688
Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ

Конструкция не выдержала и рухнула.

Украинские военные лишили оккупантов мобильной связи на одном из участков границы с РФ, сообщает «Новое время».

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило радио Армія FM, опубликовав видео удара.

Как сообщается, телекоммуникационная вышка стала целью одного из так называемых дронов-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ.

В результате повреждения взрывом одной из опор в ее основании конструкция не выдержала и рухнула.

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