Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ 6 15.08.2022, 12:42

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Конструкция не выдержала и рухнула.

Украинские военные лишили оккупантов мобильной связи на одном из участков границы с РФ, сообщает «Новое время».

Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило радио Армія FM, опубликовав видео удара.

Как сообщается, телекоммуникационная вышка стала целью одного из так называемых дронов-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ.

В результате повреждения взрывом одной из опор в ее основании конструкция не выдержала и рухнула.

Дрін-камікадзе влучив у російську вишку зв’язку неподалік українського кордону.



Можемо. Вміємо. Практикуємо pic.twitter.com/JuIpSrdH6c — Армія FM (@Armia_fm) August 15, 2022

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