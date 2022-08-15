Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ

Дрон-камикадзе ВСУ снес вышку связи на территории РФ6
- 15.08.2022, 12:42
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Конструкция не выдержала и рухнула.
Украинские военные лишили оккупантов мобильной связи на одном из участков границы с РФ, сообщает «Новое время».
Об этом в понедельник, 15 августа, сообщило радио Армія FM, опубликовав видео удара.
Как сообщается, телекоммуникационная вышка стала целью одного из так называемых дронов-камикадзе, находящихся на вооружении ВСУ.
В результате повреждения взрывом одной из опор в ее основании конструкция не выдержала и рухнула.
Дрін-камікадзе влучив у російську вишку зв’язку неподалік українського кордону.— Армія FM (@Armia_fm) August 15, 2022
Можемо. Вміємо. Практикуємо pic.twitter.com/JuIpSrdH6c