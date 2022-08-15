«Путинская номенклатура сходит с ума от огромных потерь» 15.08.2022, 16:26

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Наемники ЧВК «Вагнер» пытаются вербовать белорусов?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Россия терпит неудачи на фронте. Украинские защитники доблестно и смело сражаются за родную землю. Путинская номенклатура сходит с ума от огромных потерь и им нужно новое пушечное мясо. На этот раз взор россиян пал на Беларусь.

Плешивый диктатор сдал нашу страну России. ФСБшники чувствуют себя свободно и комфортно на белорусских улицах, разъезжают с z-свастикой, напиваются до беспамятства и бесчинствуют. И теперь они хотят окончательно поработить белорусов и уничтожить нас как нацию.

ЧВК «Вагнер» уже появляется на порогах белорусских охранных предприятий с, пока что, предложениями повоевать за путинские амбиции. Говорят, они уже даже организовали тренировочный лагерь под Минском. Полагаю, это только начало.

Ну а мы, белорусы, как поступим? Снова стерпим, смолчим и будем стелиться перед обнаглевшими оккупантами? Или, может, приложим все усилия, чтобы спасти Беларусь, спасти наше будущее, пока ещё не слишком поздно.

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