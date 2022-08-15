Mirror: В окружении Путина началась паника 8 15.08.2022, 17:14

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Российские элиты хотят прекращения войны: за спиной диктатора они уже обратились к Западу.

Российское высокопоставленное должностное лицо тайно за спиной президента РФ Путина обратилось к западным дипломатам, чтобы попросить помощи в завершении войны.

Он выразил обеспокоенность обвалом экономики и военными рисками, вызванными вторжением в Украину, пишет издание Mirror (перевод - glavred.info) со ссылкой на собственные источники в разведке.

По словам кремлевского чиновника, высшее военное и политическое руководство страны находится в панике и хочет завершения войны. Их пугают все большие последствия санкционного давления, а также другие риски. В частности, речь идет о боевых действиях на оккупированной армией РФ Запорожской АЭС.

- Некоторые кремлевские деятели также обеспокоены все более тревожными рисками, такими как боевые действия на Запорожской атомной электростанции в Украине. Скорее всего, этот подход был предпринят за спиной Путина к контактам в ЦРУ или западным дипломатам, - говорится в материале.

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