«Готов тратить на нее 500 рублей в месяц» 14 16.08.2022, 7:56

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Минчанин рассказал, почему разместил на машине объявление о поиске девушки.

Последние отношения у Николая были два с половиной года назад. С тех пор у парня никак не получается найти любимую. «Большинство ведется только на деньги», — говорит. Он повесил объявление на машину: ищу девушку для серьезных отношений. Проект «1906» узнал, какие требования у парня и почему тиндер ему в этом не помощник. Мы перепечатываем этот текст.

«Это крик души, — говорит Николай. — Поколение же современное, все знакомятся в интернете, но я решил выделиться, сделать наклейку на машине.

Начал так искать девушку, потому что в наше время, в моем возрасте (мне 22 года), большинство девушек ведутся на деньги. Написал, чтобы сразу понятно все было».

Лично у Николая опыта, чтобы девушка тянула с него только деньги, не было. Ему о таких случаях рассказывали друзья и знакомые.

«Если, например, взять ту же самую улицу Зыбицкую, то там у девушек как? Идут выпить и найти тех, кто за это заплатит.

Я в конце мая вернулся из армии. И как-то мировоззрение насчет отношений сильно поменялось. Большинство девушек, даже парней моего возраста, сидят у родителей на шее. Многие девушки ищут мужчин с деньгами, но они не в курсе, как трудно эти деньги зарабатывать.

Травматического опыта какого-то у меня не было, просто вижу, что таких девушек много. Понятное дело, что если вы куда-то идете, парень должен заплатить, это этикет», — рассказывает он.

С последней девушкой, которая была у Николая два с половиной года назад, еще до армии, отношения не сложились.

«В какой-то момент мы перестали понимать друг друга, — делится он. — Продолжались отношения 7 месяцев.

Мне просто хочется с человеком быть на одной волне, чтобы мы понимали друг друга. Это сложно, наверное. Конечно, могут быть ссоры, но их можно решить без крика, битья посуды.

Я пытался знакомиться с девушками в жизни, но в основном они все либо заняты были, либо отказывали. Если идти знакомиться в какой-то клуб или если девушка подвыпила, то здесь уже проще. Если они трезвые, познакомиться в разы сложнее».

Николай говорит, что он ищет именно ту, с которой можно будет строить серьезные отношения. Секс на один раз его не интересует.

«И у меня такого не было. Не понимаю просто, в чем смысл. И, кстати, девушки, которые мне попадались, серьезных отношений почему-то не хотели.

Еще пытался знакомиться в тиндере, «Баду» и на других сервисах. Как-то не сложилось. Там все ищут секс на один раз или чтобы их сводили куда-нибудь. Чаще всего у таких девушек есть несколько кавалеров, которыми они пользуются по очереди», — считает Николай.

Парень считает, что после 25 лет поведение у девушек меняется.

«У них это каким-то образом проходит.

Часто еще у девушек есть загоны насчет прошлых отношений, после которых они не доверяют парням. Это тоже с возрастом проходит.

Не имеет значения, сколько ей будет лет, какого цвета волосы, глаза, высокая или низкая. Просто, чтобы была добрая, заботливая, умела выяснять проблемы сразу.

В целом все зависит от общения. Когда знакомишься в интернете, можете переписываться день-два, а бывает, что даже встретитесь несколько раз. Дальше уже складывается у тебя психологический портрет, впечатление о человеке. Из этого можно понять, твой человек или нет», — рассказывает он.

У всех друзей парня есть девушки, у некоторых даже невесты. Николай среди них один без пары.

«Я много работаю (занимаюсь машинами), но время уделить девушке, куда-то съездить или сходить, всегда найду. Здесь главное желание.

Деньги у меня есть. На машине это я уже больше шуткой. Работаю с 16 лет, заработал. Готов тратить на девушку 500 рублей в месяц. Сюда входит куда-то сходить и что-то купить», — подытоживает он.

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