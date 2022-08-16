В Крыму раздаются мощные взрывы: под Джанкоем горит российская военная часть 16 16.08.2022, 8:33

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Сообщается о попадании ВСУ в склад боеприпасов врага.

Утром 16 августа в Джанкойском районе оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По данным очевидцев, были слышны громкие взрывы. На видео попали столбы черного дыма.

«Крыминформ» пишет, что взрывы произошли в районе села Майское недалеко от Джанкоя. Местные жители публикуют видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал в Facebook, что на территориии временно оккупированного Крыма горит российская военная часть.

«Сообщают из временно оккупированного Крыма: удачное попадание по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района. Взрывы раздаются в течение часа», - написал Чубаров.

Он добавил, что попали в схрон с боеприпасами, «звуки от взрывов далеко прокатываются по степи».

«Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов срочно отправился в село Майское Джанкойского района. Село Майское находится на расстоянии 1 километр от поселка Qalay / Азовское», - добавил Рефат Чубаров.

Отметим, что официальной информации о ситуации пока нет.

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