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«Между демонстрациями «Лебединого озера» сообщат, что Путин совершил ряд серьезных ошибок»

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  • 16.08.2022, 9:44
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«Между демонстрациями «Лебединого озера» сообщат, что Путин совершил ряд серьезных ошибок»

Глава Кремля уже борется не за геополитические цели, а за свою жизнь.

На данный момент президент РФ Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь. Российская армия показала, что не способна достичь изначально поставленных целей.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По его мнению, Путин стремится к прекращению огня, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.

«И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен выполнять обязанности президента России», – прогнозирует Пионтковский.

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