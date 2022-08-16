«Между демонстрациями «Лебединого озера» сообщат, что Путин совершил ряд серьезных ошибок» 5 16.08.2022, 9:44

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Глава Кремля уже борется не за геополитические цели, а за свою жизнь.

На данный момент президент РФ Владимир Путин уже борется не за геополитические цели и уничтожение Украины, а за свою жизнь. Российская армия показала, что не способна достичь изначально поставленных целей.

Такое мнение высказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский в эфире 24 канала.

По его мнению, Путин стремится к прекращению огня, чтобы остановить контрнаступление ВСУ и предотвратить освобождение Херсона, которое приведет к политической катастрофе в России.

«И на следующее утро между демонстрациями "Лебединого озера" придется сообщить, что товарищ Путин совершил ряд серьезных ошибок в "украинском вопросе" и по состоянию здоровья больше не способен выполнять обязанности президента России», – прогнозирует Пионтковский.

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