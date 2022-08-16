Рефат Чубаров: Тысячи граждан РФ выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив 14 16.08.2022, 12:35

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Детонация боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе Крыма продолжается.

Граждане России массово бегут из оккупированного Крыма после взрывов боеприпасов в поселке Азовское Джанкойского района.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Тысячи граждан РФ уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив», — написал он.

Чубаров также сообщил, что детонация боеприпасов российских оккупантов в Джанкойском районе в Крыму продолжается, эвакуированы более двух тысяч человек.

«Можете представить себе, какой мощности склад боеприпасов были заложены российскими оккупантами в фермах бывшего животноводческого комплекса села Майское, который находится вблизи поселка Qalay (Азовское) Джанкойского района, если в результате взрывов, которые продолжаются, уже эвакуированы более двух тысяч жителей», - отметил он.

Позже Чубаров добавил, что оккупантами окружена зона в радиусе 5 километров от эпицентра взрывов, откуда эвакуируется все гражданское население.

«Детонация боеприпасов продолжается», - констатировал глава Меджлиса.

Кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов написал в Telegram, что после взрывов эвакуировали около двух тысяч местных жителей.

Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская воинская часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.

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