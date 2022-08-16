Новые взрывы в Крыму: над Симферополем поднимается дым

Новые взрывы в Крыму: над Симферополем поднимается дым20
- 16.08.2022, 13:28
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Вторая за день серия взрывов произошла на военной авиабазе РФ в Гвардейском.
На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как утверждает издание «Коммерсант», взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское. Местные жители рассказывают, что там прогремели несколько взрывов. Проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.
Отметим, что пгт Гвардейское находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.
Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.
После взрывов оккупанты объявили эвакуацию жителей поселка Майское.