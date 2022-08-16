закрыть
16 августа 2022, вторник, 14:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Новые взрывы в Крыму: над Симферополем поднимается дым

20
  • 16.08.2022, 13:28
  • 12,330
Новые взрывы в Крыму: над Симферополем поднимается дым
иллюстрационное фото

Вторая за день серия взрывов произошла на военной авиабазе РФ в Гвардейском.

На военной авиабазе возле оккупированного Симферополя прозвучало несколько взрывов. Над районом поднимается черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как утверждает издание «Коммерсант», взрывы произошли на военной авиабазе в пгт Гвардейское. Местные жители рассказывают, что там прогремели несколько взрывов. Проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов.

Отметим, что пгт Гвардейское находится в нескольких сотнях километров от линии фронта.

Напомним, сегодня утром во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

После взрывов оккупанты объявили эвакуацию жителей поселка Майское.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников
Школьники с желтыми бирками
Школьники с желтыми бирками Ирина Халип
Многие просят ответить, что это было
Многие просят ответить, что это было Андрей Санников