В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги 7 16.08.2022, 14:42

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Партизаны заложили взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги.

Повреждения ж/д путей в районе 14 километра перегона «Льгов-Локинская» заметил обходчик. Он передал информацию начальству, а там уже вызвали на место ЧП силовиков, сообщает близкий к Кремлю Telegram-канал Baza.

Посмотреть на поврежденный рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов. Кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

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