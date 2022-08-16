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В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги

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  • 16.08.2022, 14:42
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В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги

Партизаны заложили взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

В Курской области РФ неизвестные подорвали часть железной дороги.

Повреждения ж/д путей в районе 14 километра перегона «Льгов-Локинская» заметил обходчик. Он передал информацию начальству, а там уже вызвали на место ЧП силовиков, сообщает близкий к Кремлю Telegram-канал Baza.

Посмотреть на поврежденный рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов. Кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

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