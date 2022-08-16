Пионтковский: Путин теряет главный «трофей» 2 16.08.2022, 15:26

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Андрей Пионтковский

Отдать Херсон — колоссальное психологическое и политическое поражение Кремля.

Зампред Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что у российской группировки в Херсоне практически не осталось ни одного шанса, потому что оттуда военное командование в большинстве своем бежит. Причина - у оккупантов не осталось ни одного пункта снабжения.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, если командиры бегут из Херсона, соответственно, Путин теряет постепенно свой главный «трофей», пишет unian.net.

«Это недопустимо для Путина политически. Командование передвинулось и будет продолжать руководить бессмысленным сопротивлением своих солдат. Я думаю, именно так будут развиваться события. Отдать Херсон - это для Путина колоссальное психологическое и политическое поражение. Гораздо большее, чем, собственно, военные потери», - подчеркнул российский публицист и политик Андрей Пионтковский.

По его прогнозу, Путин будет цепляться за Херсон до окончательного уничтожения всей российской группировки. ВСУ пока еще не нужно пока идти в контрнаступление, его заменяют дистанционным уничтожением баз снабжения.

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