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Belingcat: На авиабазе в Гвардейском находилось 24 российских самолета

  • 16.08.2022, 15:56
  • 2,988
Belingcat: На авиабазе в Гвардейском находилось 24 российских самолета

Над базой замечены клубы черного дыма.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщил, что на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета.

У себя в Twitter он написал, что на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 самолетов Су-25СМ.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

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