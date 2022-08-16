Belingcat: На авиабазе в Гвардейском находилось 24 российских самолета 16.08.2022, 15:56

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Над базой замечены клубы черного дыма.

Руководитель Bellingcat Христо Грозев сообщил, что на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета.

У себя в Twitter он написал, что на авиабазе было 12 самолетов СУ-24М и 12 самолетов Су-25СМ.

Утром во вторник, 16 августа, в оккупированном Крыму снова раздались взрывы: вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская воинская часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

Russian media report of a new airbase fire in Crimea today, this time on the military air-field at Hvardeyskye (Gvardeyskoe). It housed 12 SU-24М and 12 SU-25СМ planes and was integrated with the Russian Navy. https://t.co/4R8gZG8oMK — Christo Grozev (@christogrozev) August 16, 2022

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