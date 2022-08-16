Россия заявила, что украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП Курской АЭС 10 16.08.2022, 17:11

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Подорвано шесть опор.

Кремлевский режим заявил, что украинские диверсанты повредили линии электропередачи, идущей от Курской атомной электростанции.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает российская пропаганда.

Как утверждается, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области неизвестные подорвали шести опор высоковольтной ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые осуществляется энергоснабжение как самого региона, так и соседних субъектов.

Отмечается, что их уничтожение привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

В связи с этим российские силовики заявили об усилении охраны объектов атомной энергетики.

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