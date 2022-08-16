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Россия заявила, что украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП Курской АЭС

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  • 16.08.2022, 17:11
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Россия заявила, что украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП Курской АЭС

Подорвано шесть опор.

Кремлевский режим заявил, что украинские диверсанты повредили линии электропередачи, идущей от Курской атомной электростанции.

Об этом со ссылкой на ФСБ РФ сообщает российская пропаганда.

Как утверждается, 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области неизвестные подорвали шести опор высоковольтной ЛЭП (110, 330 и 750 кВ), через которые осуществляется энергоснабжение как самого региона, так и соседних субъектов.

Отмечается, что их уничтожение привело к «нарушению технологического процесса функционирования АЭС».

В связи с этим российские силовики заявили об усилении охраны объектов атомной энергетики.

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