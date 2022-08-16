«Единственное изобретение – наклейка» 7 16.08.2022, 20:36

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Как «Мотовело» докатилось до такой жизни.

Александр Лукашенко устроил демонстрационный разнос директору «Мотовело» и бывшему топ-чиновнику Николаю Ладутько за проваленное импортозамещение. Но проблемы у предприятия, как и у всей белорусской экономики, куда серьезнее, пишет «Белсат».

Собственника посадили, завод обанкротили

Государственное предприятие «Мотовело», выпускавшее мотоциклы «Минск» и велосипеды «Аист», пришло в полный упадок в 2007 году. Ему не помогли даже бюджетные субсидии в $ 10 млн. Но завод купила австрийская компания АТЭС Holding Gmbh во главе с бизнесменом белорусского происхождения Александром Муравьевым.

Новый собственник провел реструктуризацию предприятия и обновил товарную линейку. Завод начал выпускать новые велосипеды и мотоциклы из дешевых китайских деталей, увеличив тем самым рентабельность продукции и объемы производства.

Но в 2017 году директора «Мотовело» и его подчиненных задержал КГБ. Поводом стала уплата налогов на $ 10 тысяч в бюджет Австрии, а не Беларуси. Суд признал Муравьева виновным: в мошенничестве, завладении имуществом и хищении с использованием служебных полномочий группой лиц в особо крупном размере, а также в уклонении от уплаты налогов. Бизнесмену присудили 11 лет колонии усиленного режима с конфискацией.

Сам Муравьев вину не признал и заявил о многих нарушениях. В последнем слове он отметил, что с 2002 по 2015 годы его компании инвестировали в Беларусь $ 100 млн, а также реализовали с участием банков Австрии, Латвии, России и Беларуси инвестпроектов еще на $ 200 млн:

«В десятки раз увеличились масштабы производства. В разы повысилась эффективность предприятий Беларуси: стеклозавода «Елизово», «РосинтезГрупп», «Мотовело» и других. Созданы новые эффективные производства, такие как Гомельский стеклотарный завод. <…>

3 тысячи человек 13 лет были обеспечены работой. Государство получило сотни миллионов долларов в виде налогов и выгод от деловой инвестиционной активности, от социально-экономического эффекта во всех ее формах: таких как заработок, спорт, поддержка инвалидов, стариков, ветеранов и т.д.

Более $ 1 млрд составил объем производства и реализации на указанных белорусских предприятиях с участием в качестве инвесторов австрийских компаний в 2002-2015 годах».

Муравьев попал в немилость к Лукашенко

После посадки Муравьева директором «Мотовело» стал Николай Ладутько, успевший к тому времени пять лет поруководить Минском. В 2017-м, через два года, завод объявили банкротом с долгом в $ 60 млн. Для управления активами предприятия-банкрота создали ООО «Мотовелозавод» с Ладутько во главе. Оно и продолжает работать в цехах «Мотовело».

«Во время того, как оно [предприятие. – Прим.] принадлежало частному собственнику, этот частный собственник что-то делал, чтобы преодолеть убытки. Они пошли путем комплектации велосипедов и мотоциклов импортными деталями, так как, разумеется, белорусских не существует вообще. То, что в Беларуси можно изготовить, – это рама, колеса, а все остальное было импортным», – отметил в комментарии «Белсату» Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Цена правительства».

Таким образом, подчеркнул эксперт, частный собственник «понемногу вышел из убытков, но после случилась национализация».

«Это было не столько экономическое решение, сколько политические игры. Насколько я понимаю, собственник попал в немилость к Лукашенко и одним росчерком пера этот велосипедный завод забрали. Потом туда назначили Ладутько, а что чиновник умеет делать? Он ничего не умеет делать. Он в лучшем случае умеет делать серьезное лицо и молчать, потому что когда рот открывается, делается совсем плохо», – заявил экономист.

Единственное изобретение – наклейка

И вот 15 августа 2022 года на завод приехал Александр Лукашенко. И раскритиковал увиденное. Так, ему не понравилось то, что почти все комплектующие закупаются за границей.

«Локализации здесь нет. Завтра санкции ввели – закрылось производство», – заявил Лукашенко, стоя у представленной модели мотоцикла «Минск», и потребовал «делать свое».

Ладутько пытался оправдаться и перечислил то, что в мотоцикле свое: «Дизайн-проект, дизайн-идея, компоновка, сборка всех комплектующих от разных производителей». Но, как оказалось, даже это неправда – «крепкого хозяйственника» поймали на вранье в соцсетях.

Пользователи узнали в «новинке» французский мотоцикл MASH X-RIDE 650, который производит для французской компании MASH китайский автогигант Shineray. Единственное отличие белорусского варианта в том, что вместо наклейки MASH на бензобаке размещен логотип минского завода. Но и при этом на двигателе осталась наклейка X-RIDE 650. За границей такой мотоцикл стоит около $ 6 тысяч. Но на сайте «Мотовело» он в продаже даже не представлен.

Эта ситуация напомнила случай с еще одним минским заводом – «Интегралом», который в 2009 году поставлял «свои» мониторы, просто заклеив логотип оригинального производителя Acer.

Вообще, отмечает Владимир Ковалкин, «это такая чиновничья белорусская традиция», с которой он сам столкнулся во время распределения на «Горизонт» в 2006 году.

«Надо было показать результаты работы, а результатов особо не было, поэтому они [«Мотовело». – Прим.] купили французский мотоцикл китайского производства и показали Лукашенко как передовой и свой», – полагает экономист.

Проблем больше, чем кажется

После демонстративного разноса Ладутько записал покаянное видео, в котором заявил, что «критика главы государства – это не критика, а родительское слово. Слово одного из родителей сильнее любой критики. Ты должен слушать своего отца и подчиняться его указаниям. Мы это делали, делаем и будем делать».

Также Ладутько пообещал совместно с Министерством промышленности до конца года подробно изучить, какие детали и комплектующие для велосипедов и мотоциклов смогут производить белорусские и российские предприятия. По его словам, уже разработана программа модернизации завода, в основе которой – покупка 120 единиц нового технологического оборудования, в том числе для оснащения цеха металлообработки, что позволит расширить ассортимент металлических конструкций для вело- и мототехники, и для окрасочного цеха.

Модернизацию завода Ладутько обещает завершить до конца 2023 года. Он подчеркнул, что результатом этого должны стать хорошие финансово-экономические показатели, рост экспортных поставок и продажа на внутреннем рынке только 30 % от произведенного.

Однако Ладутько признает и другие проблемы у предприятия – «изменение конъюнктуры и снижение потребительского спроса как внутри Беларуси, так и на тех территориях, куда мы продаем велопродукцию».

«В Российской Федерации физический спрос снизился на 30 %, в Беларуси – подобное снижение физических продаж», – отметил руководитель завода.

Изменить ситуацию он планирует с помощью обращения к правительству даже не Беларуси, а России «о защите производителя».

Беларусский чиновничий бизнес

Владимир Ковалкин считает все эти планы и обещания напрасными. Причем проблема присуща белорусской экономике в целом, а не одному предприятию.

«Чтобы было свое производство, нужно, чтобы были собственные исследования и дизайн, нужно делать изобретения и разработки. А на госпредприятиях нет кадров, которые способны это делать. То, что осталось от советских времен, то осталось. Потом квалифицированный персонал с госпредприятий разбежался. По инерции они что-то выпускали в 1990-х – начале 2000-х, но уже их продукция была очень отсталой в техническом и технологическом плане», – говорит экономист.

По его словам, в Беларуси на сегодня нет потенциала научных и конструкторских работ, а без этого не может быть современных продуктов.

«Сначала нужно менять бизнес-подходы, вводить собственные разработки, давать свободу людям, свободу предпринимательства. Только после этого будут сделаны продукты. Это делается не за один день. Это делается десятилетиями. Чтобы создать школу производства современных велосипедов, а не тех, что делались 100 лет назад, нужно делать разработки, нужно работать с атлетами, которые на них ездят и участвуют в соревнованиях. Нужно каждый день заниматься разработками. И так 10-20 лет. Тогда будут результаты. А если ты что-то импортируешь и выдаешь за свое, то получается белорусский чиновничий бизнес», – подчеркнул Владимир Ковалкин.

Кроме того, добавил эксперт, чтобы белорусский мотовелозавод был прибыльным, «он должен залить своей продукцией весь белорусский рынок и добрую половину российского».

«Ты не можешь быть прибыльным, если твое производство ниже определенного показателя. Если есть много дешевых велосипедов из Китая, то как ты будешь конкурировать?» – задается вопросом руководитель проекта «Цена правительства».

«Ничего из этого [планов Лукашенко и Ладутько. – Прим.] не получится», делает вывод наш собеседник.

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