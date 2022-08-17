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Украинский генерал: Ответ по российским средствам на территории Беларуси будет очень мощным

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  • 17.08.2022, 10:35
  • 12,164
Украинский генерал: Ответ по российским средствам на территории Беларуси будет очень мощным

Лукашистам придется отвечать.

Украинский генерал, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что территория Беларуси будет использована россиянами для провокаций против Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

— В Беларуси готовятся к массированному ракетному удару по Украине, об этом говорит присутствие огромного количества военной техники на территории Беларуси. Это подготовка к 24 августа? Либо же это попытка в будущем ответить за «хлопки»?

–– Точно готовятся к контрудару, это будет комплексно: и ответ за Зябровку, за Крым, и 24 августа. Это попытка еще раз запугать Украину массированным ударом, а самое главное –– запугать мирное население, чтобы мы требовали мира и переговоров.

Беларусь будет предупреждена, что в случае таких ударов ответ будет по российским средствам очень мощный, поэтому будут отвечать и Россия, и Беларусь.

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