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Медики объяснили, зачем иммунные клетки «разговаривают» сами с собой

  • 17.08.2022, 10:53
Медики объяснили, зачем иммунные клетки «разговаривают» сами с собой

И как это влияет на иммунный ответ.

Работа медиков из Монреальского института клинических исследований, опубликованная в журнале Science Immunology, показала, что клетки способны «разговаривать» сами с собой, тем самым улучшая иммунный ответ.

Авторы исследования продемонстрировали на мышиной модели, что некоторые клетки обладают как рецепторами (CD2), так и лигандами (CD48, CD58). Такие клетки, способные общаться сами с собой, и есть у человека.

Рецепторы, расположенные на поверхности клеток, способны распознавать лиганды на поверхности соседних клеток. Это позволяет двум клеткам обмениваться информацией, необходимой для реагирования на изменения в окружающей среде, что приводит к защитному ответу иммунной системы.

«Данный тип клеточного монолога необходим для нормального функционирования иммунной системы в ответ на вирусы и раковые заболевания. Данная способность, безусловно, может быть усилена препаратами для улучшения иммунного ответа», – отметили ученые.

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