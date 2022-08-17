Ученые разгадали секрет успешной жизни самок капуцинов 1 17.08.2022, 13:16

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Общение с самцами не приносило самкам преимуществ.

Хотя важность социальных связей у людей и других высших приматов — например, шимпанзе и орангутанов — хорошо изучена, сравнительно мало исследований сосредоточены на оценке пользы таких связей у обезьян, которые приходятся нам довольно далекими родственниками, например широконосых обезьян Нового Света, пишет Naked science.

Теперь у ученых появилась возможность это сделать: благодаря 18-летним исследованиям и полевым наблюдениям они собрали богатый материал по социальному взаимодействию в группах обыкновенных капуцинов (Cebus capucinus). Поскольку самцы капуцинов чаще перемещаются между группами, отследить их существенно сложнее, поэтому ученые сосредоточились на взаимодействии самок, которые могут провести всю жизнь в одной группе.

Самый любопытный вывод на основе этих наблюдений касался взрослых самок капуцинов: оказалось, чем активнее они налаживают связи с другими взрослыми самками, тем дольше живут и оставляют больше потомства, получая преимущество в поиске и добыче пищи, а также поддерживая друг друга во время конфликтов с сородичами. Все 18 самок возрастом больше 20 лет (а живут капуцины до 37 лет) были самыми социально активными в своей группе и оставили после себя в среднем восемь детенышей.

При этом общение с самцами не приносило самкам преимуществ — по крайней мере, в отношении тех типов поведения, которые учитывались в исследовании. Однако это не исключает возможность того, что общение с одним-двумя партнерами противоположного пола тоже сулит самкам некоторую выгоду.

Ранее та же команда исследователей публиковала результаты своих наблюдений за тем, как устанавливаются дружеские отношения между обезьянами. В частности, обезьяны, которые пока не сформировали полностью свою социальную связь, проводят много времени, взаимодействуя друг с другом довольно странным образом: засовывают пальцы в уши и ноздри партнера, изучают его рот, пожимают друг другу руки и даже используют его живот в качестве барабана.

Хотя поведение обезьян заметно отличается от поведения людей, можно предположить, что некоторые его черты воплотились в ритуалах примитивных племен и тесном взаимодействии между женщинами, часто объединяющимися в группы ради более эффективной коллективной работы.

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