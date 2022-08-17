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Под Марьинкой ВСУ полностью уничтожили батальон 5-й мотострелковой бригады РФ

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  • 17.08.2022, 13:53
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Под Марьинкой ВСУ полностью уничтожили батальон 5-й мотострелковой бригады РФ

Из 500 оккупантов боеспособными остались 10 человек.

Защитники Украины уничтожили батальон из состава 5-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1-го АК РФ. Из около 500 военных путинской армии боеспособными остались не более 10, остальные – либо убиты, либо ранены.

Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Роман Цимбалюк. По его данным, оккупанты были ликвидированы за время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области.

«Командование ВС РФ продолжает использовать «военнослужащих Л/ДНР» как «пушечное мясо» для истощения ВС Украины», – прокомментировал Цимбалюк. Однако, судя, по его информации, планы противника на этом направлении провалены.

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