Когти небес: США дали Украине новое ракетное оружие 4 Михаил Жирохов, «Апостроф»

17.08.2022, 14:04

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Первое боевое применение этих ракет произошло против диктатора Муаммара Каддафи.

Недавно на пророссийских Telegram-каналах появились фотографии, на которых изображены фрагменты якобы американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Украине. Американские высокопоставленные должностные лица (в частности, заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал) подтвердили, что американские власти направили украинским военным противорадиолокационные ракеты воздушного базирования. О чем идет речь?

Противорадиолокационные ракеты, такие как AGM-88, наводятся на радиочастотное излучение систем ПВО противника, главным образом решеток РЛС, уничтожают или выводят их из строя. Они являются критически важным инструментом не только для «взлома» противовоздушной обороны противника, но и для обеспечения самозащиты самолетов.

Ракета HARM была разработана подразделением Texas Instruments (ныне Raytheon) по результатам войны во Вьетнаме, где практиковались операции по подавлению противовоздушной обороны противника «Дикая Ласка» (SEAD) с использованием ракет AGM-45 Shrike. Но если вьетнамцы (а может и советские «советники») успевали исключить РЛС, то ракета отклонялась от курса, даже если спустя какое-то время РЛС снова включали.

Поступив на вооружение в середине 1980-х годов, AGM-88 HARM получил новые функции, в частности, перепрограммированную широкополосную головку самонаведения для повышения универсальности, а также новую осколочную боевую часть, которая увеличила вероятность кинетического поражения радара, особенно его антенны. Теперь после включения радара, головка самонаведения ракеты сохраняет положение вражеской РЛС в памяти. Кроме того, поскольку HARM движется к своей цели со скоростью более 2 Махов, оператор вражеского радара имеет очень мало времени для ответной реакции.

Первое боевое применение HARM произошло во время операции в заливе Сидра в Средиземном море против диктатора Ливии Муаммара Каддафи в 1986 году.

AGM-88 имеет пассивную радиолокационную головку самонаведения в носовой части и лазерный детонатор, подрывающий боеголовку на оптимальном расстоянии от цели. Номинальная максимальная дальность полета оригинальной ракеты составляет около 120 км при условии запуска с оптимальной высоты.

Огромным вопросом остается платформа, с которой наши военные могут запускать эти ракеты. На Западе HARM входят в ассортимент вооружения специализированных самолетов F-16CJ, а также A-6 Intruder, A-7 Corsair II, EA-6B Prowler, EA-18G Growler, F-15E Strike Eagle, F/A-18 Hornet, Super Hornet, EA-18G Growler и европейского Panavia Tornado. У нас же их можно использовать с бортов МиГ-29, Су-24 или Су-27. Однако все эти машины происходят из советской эпохи, поэтому им не хватает соответствующих интерфейсов, включая базовую архитектуру шины, совместимую со стандартами НАТО.

Работы по интеграции западного высокоточного оружия на сторонние платформы включают установку соответствующего пилона, на котором можно подвесить ракету. Затем через Bluetooth-соединение пилот может управлять ракетой из кабины с помощью планшета. В случае с HARM это позволяет использовать ракету в двух простейших режимах. Первый – это Target Of Opportunity, когда во время вылета головка самонаведения AGM-88 сама обнаруживает цель, а пилот запускает ракету вручную, если радиолокационное излучение кажется ему опасным.

Второй вариант, по-моему мнению более доступный для Воздушных сил Украины, это когда ракету программируют на земле с самонаведением, настроенным на конкретный тип цели и заранее загруженными координатами. Такая функция делает HARM работоспособным вариантом с минимальными модификациями оборудования.

Но все эти варианты требуют развертывания либо системы контроля радиолокационной обстановки на линии фронта, либо использования сторонних источников информации (например, космические или авиационные средства электронной разведки из США).

Что касается конкретного носителя, то на мой взгляд, фронтовой бомбардировщик Су-24 имеет достаточные характеристики для использования любого ракетного оружия. Тем более что перед вторжением РФ в феврале 2022 года, на этой машине проводился комплекс работ, которые были максимально засекречены. Возможно, это были как раз эксперименты по использованию ракетного оружия западного образца. Кроме того, недавно появилась информация о том, что экипажи Су-24 начали использовать ракеты «воздух – поверхность» Х-25МЛ – до этого наши летчики пользовались исключительно неуправляемыми образцами.

Использование AGM-88 HARM позволяет Воздушным силам Украины переходить к активным наступательным действиям. Возможности американской ракеты позволяют пробить «брешь» в системе ПВО россиян и добиться локального преимущества в воздухе. Кроме того, становится возможным проведение точечных операций по уничтожению известных мест развертывания зенитно-ракетных комплексов. Кстати, одну такую операцию мы уже видели – 19 июля, когда «неизвестным оружием» в оккупированном Скадовске была уничтожена радиолокационная станция 48Я6-К1 «Подлет», предназначенная для выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам типов С-300 и С-400.

Михаил Жирохов, «Апостроф»

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